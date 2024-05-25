Юрий Куклачев объяснил, как именно кошки лечат

Дрессировщик кошек, народный артист РСФСР Юрий Куклачев в настоящее время проходит реабилитацию в подмосковном санатории после обширного инфаркта, который потребовал хирургического вмешательства. О своем восстановлении 75-летняя знаменитость рассказала в недавней беседе с прессой.

Итак, сегодня Юрий Куклачев активно занимается лечебными упражнениями, дыхательной гимнастикой и практикует методы самовнушения, посвящая этому по два часа каждый день. Он отметил, что переосмыслил многие аспекты своей жизни, особенно после разработки образовательной программы "Школа доброты" и написания учебного пособия для школьников, где акцентируется важность доброты для духовного развития и восстановления.

Кстати, по возвращении из больницы Юрий Куклачев был тепло встречен своими питомцами. В его доме живут 15 кошек, которые с радостью приветствовали его, обнимая и целуя, что стало для него настоящим лекарством. Дрессировщик также поделился своими наблюдениями о лечебных свойствах кошачьего мурлыканья, которое он называет "хрюканьем". По его словам, это мурлыканье имеет терапевтический эффект за счет вибрационной частоты, схожей с музыкальными волнами, оказывающими благотворное воздействие на организм. "Я это точно знаю: кошачье фырчанье <...> лечит", – сказал артист.