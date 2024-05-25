Юрий Куклачев объяснил, как именно кошки лечат

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре МосквыСтавшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы Никита Пресняков едва не потерял сознание на людяхНикита Пресняков едва не потерял сознание на людях У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концертеСолистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте

Лента новостей

Суббота 25 мая

12:10Юрий Куклачев объяснил, как именно кошки лечат 09:21Как молодой маме облегчить себе жизнь в первые полгода малыша? 04:20Стало известно о возвращении Кейт Миддлтон: информацию подтвердил проверенный источник 01:23Изменились до неузнаваемости: вот как сейчас живут и выглядят звезды сериала "Зайцев +1" 23:29Стало ясно, зачем Катя Лель платит деньги своей дочери: Хороший бюджет 22:4710 мистических знаков, которые могут предупреждать о грядущих проблемах 22:06Караулова вступилась за опальную Ивлееву: Прошла через темные времена 21:28Целующихся Муцениеце и Чуйкова разоблачили: Романа нет 20:52Вечерние прически 2024 года: красивые и стильные идеи на прямые и вьющиеся пряди 20:41"Травма несовместима с жизнью": всплыли жуткие детали госпитализации Куклачева 19:48Хлебникова рассказала, как двойники наживались на ее имени 18:49Юрий Лоза унизил Филиппа Киркорова: ничего не может 18:43Покраска волос по лунному календарю в июле 2024 года 17:2556-летняя Селин Дион едва не умерла из-за страшной болезни 16:31В новой песне теряющей голос Пугачевой увидели посыл к Галкину* 14:43Гузееву довели до истерики коллеги: "Нуль без палочки, никто и звать никак!" 14:05В Сети активно обсуждают беременность Самбурской: "Мужик еще женат" 13:05Ставшую монахиней актрису Ольгу Гобзеву выживают из квартиры в центре Москвы 11:31"Неудачная операция и полная потеря голоса": вот что стало с солисткой "Тату" после славы 10:50Орбакайте поставила под удар репутацию Пугачевой: решила переплюнуть Примадонну 10:18Зрители ушли с концерта Смольянинова* за границей, не дожидаясь конца 09:45Собчак в наряде за 2 миллиона рублей высмеяла образ Бони в Каннах 09:14Погода на июль 2024 в Москве и Московской области 08:42Муцениеце и Прилучный провели день вместе: Зепюр оставил дома 04:23Психолог рассказал, как распознать мужчину-тирана и что делать в таких случаях 01:44Уличная мода на лето 2024 01:27Принц Гарри решил добить онкобольного отца: нанес новый удар Карлу III 21:55Гороскоп на июнь 2024: прогнозы для всех знаков зодиака от Василисы Володиной 21:48"Не общаюсь": вот почему Азиза на самом деле ни с кем из шоу-бизнеса не дружит 21:40Какой будет курс евро в июле 2024 года 21:15Лазарев пожалел Бузову после провала: Она не обезьянка в клетке 20:23Зачем Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Муцениеце: дело в детях 18:57Малахов о внезапной смерти дорогого для него человека: Не могу поверить 17:31Зачем на самом деле Ивлеева резко сменила имидж: Кардинальное переобувание 16:43"Жених есть!": 49-летняя Довлатова готовится к свадьбе 16:347 правил защиты ребенка от педофила 15:55"Маловато!": певец возмутился размером гонорара за концерт в Мурманске 14:52Волочкова высказалась о Джигурде, который слил в Сеть видео с «голыми» танцами: "Я разобралась" 14:10Никита Пресняков едва не потерял сознание на людях 12:55"Плоды морального уродства": стало известно о плачевном положении Пугачевой и Галкина* 11:36Киселев рассказал о первой встрече с SHAMAN: "Что это за существо" 10:37Стало известно об ухудшении состояния госпитализированной Светланы Немоляевой 10:06"Неожиданно": 60-летний Зверев вынес вердикт новой песне Пугачевой 09:59Вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах: "Такая потребность" 09:13На камеры попал поцелуй Чуйкова и Муцениеце: "Очень все наиграно" 08:33Скончалась молодой из-за неудачного лечения: семья Фриске снова проиграла раку 04:40Поклонники набросились на 51-летнюю Повереннову из-за "горячей" фотосессии: "Злые тетки" 01:25Лобода показала младшую дочь, которую долго скрывала: "Совсем непохожая на маму" 22:31Оскандалившаяся Ивлеева кардинально сменила имидж: жизнь с чистого листа? 22:12SHAMAN'a обвинили в неискренности: Есть основания
1370
800
true

Юрий Куклачев объяснил, как именно кошки лечат

Юрий Куклачев объяснил, как именно кошки лечат

Юрий Куклачев идет на поправку в том числе благодаря своим питомцам.

Дрессировщик кошек, народный артист РСФСР Юрий Куклачев в настоящее время проходит реабилитацию в подмосковном санатории после обширного инфаркта, который потребовал хирургического вмешательства. О своем восстановлении 75-летняя знаменитость рассказала в недавней беседе с прессой.

Итак, сегодня Юрий Куклачев активно занимается лечебными упражнениями, дыхательной гимнастикой и практикует методы самовнушения, посвящая этому по два часа каждый день. Он отметил, что переосмыслил многие аспекты своей жизни, особенно после разработки образовательной программы "Школа доброты" и написания учебного пособия для школьников, где акцентируется важность доброты для духовного развития и восстановления.

Кстати, по возвращении из больницы Юрий Куклачев был тепло встречен своими питомцами. В его доме живут 15 кошек, которые с радостью приветствовали его, обнимая и целуя, что стало для него настоящим лекарством. Дрессировщик также поделился своими наблюдениями о лечебных свойствах кошачьего мурлыканья, которое он называет "хрюканьем". По его словам, это мурлыканье имеет терапевтический эффект за счет вибрационной частоты, схожей с музыкальными волнами, оказывающими благотворное воздействие на организм. "Я это точно знаю: кошачье фырчанье <...> лечит", – сказал артист.

25 мая 2024, 12:10
Юрий Куклачев. Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Как молодой маме облегчить себе жизнь в первые полгода малыша?

Как молодой маме облегчить себе жизнь в первые полгода малыша?
Не стоит зацикливаться на бытовых мелочах, ведь это может негативно сказаться на вашем здоровье и здоровье малыша. Найдите время, чтобы насладиться приятными моментами и общением с ребенком.

Стало известно о возвращении Кейт Миддлтон: информацию подтвердил проверенный источник

Стало известно о возвращении Кейт Миддлтон: информацию подтвердил проверенный источник
Принцесса Уэльская не появлялась в обществе с декабря прошлого года.

Изменились до неузнаваемости: вот как сейчас живут и выглядят звезды сериала "Зайцев +1"

Изменились до неузнаваемости: вот как сейчас живут и выглядят звезды сериала "Зайцев +1"
С выхода последней серии прошло 10 лет.

Стало ясно, зачем Катя Лель платит деньги своей дочери: Хороший бюджет

Стало ясно, зачем Катя Лель платит деньги своей дочери: Хороший бюджет
Катя Лель нашла подход к дочери-школьнице.

10 мистических знаков, которые могут предупреждать о грядущих проблемах

10 мистических знаков, которые могут предупреждать о грядущих проблемах
Мистика и суеверия окружают нас на каждом шагу.

Караулова вступилась за опальную Ивлееву: Прошла через темные времена

Караулова вступилась за опальную Ивлееву: Прошла через темные времена
В светских кругах размышляют, стоит ли прощать Настю Ивлееву.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу