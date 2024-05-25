Как молодой маме облегчить себе жизнь в первые полгода малыша?

Первые месяцы декрета – одновременно самое счастливое и сложное время в жизни каждой матери. Гормональные изменения, нехватка сна и новые обязанности могут вызвать чувство подавленности и усталости. Как облегчить родительскую рутину, рассказала Юлия Сиверцова, врач-педиатр, приглашенный внешний эксперт бренда товаров для кормления Thyseed.





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1. Не забудьте про "гнездование": создайте комфортное пространство для себя и малыша

Рождение ребенка полностью меняет приоритеты и распорядок дня. Вместе с образом жизни меняется и пространство: при планировании зон кормления, пеленания и отдыха нужно учитывать не только безопасность новорожденного, но и потребности взрослых. Зачастую молодые родители пренебрегают этим правилом, а впоследствии страдают от физического и психологического дискомфорта.

К примеру, одним из самых важных аспектов ухода за новорожденным является кормление. Именно поэтому стоит организовать удобное место для мамы. Чтобы избежать болей в спине и пояснице от длительного нахождения в неподвижном положении, полезно обзавестись мягким креслом с подлокотниками и высокой спинкой. Рядом поставьте столик для хранения необходимых вещей: бутылочек, салфеток и книг для чтения. Также не забудьте о специальной подушке для кормления – она помогает правильно держать ребенка, снижая нагрузку на спину и руки родителя.

2. Довольный ребенок – сытый: придерживайтесь режима кормления

Молодой маме очень сложно найти время на себя – здоровый сон, хобби и саморазвитие отходят на второй план. Женщине постоянно кажется, что младенец в чем-то нуждается и требует внимания. Для решения этой проблемы необходимо установить график кормления – он дает родителям возможность планировать свой день и снижает тревожность у малыша.

Важно учитывать индивидуальные потребности и сигналы голода ребенка – например, подвижность, попытки сосания пальцев или капризы. Новорожденные нуждаются в кормлении каждые 2–3 часа, но иногда график меняется в зависимости от настроения и состояния здоровья малыша. Помимо соблюдения временных промежутков между питанием, следите за размером порций – переедание так же вредно, как и недоедание. Отслеживать весь процесс помогает ведение дневника – так вы сможете выявить любые отклонения и своевременно скорректировать режим.

3. Правильная бутылочка – залог спокойствия малыша: избегайте некачественных аксессуаров

Головная боль и главная причина недосыпания матерей – продолжительные колики у малыша. Часто недомогание вызвано старомодными аксессуарами для кормления, которые при сосании пропускают воздух через молоко, что приводит к образованию пузырьков в еще незрелом желудочно-кишечном тракте младенца и, следовательно, дискомфорту. Чтобы избежать подобных проблем, отдавайте предпочтение бутылочкам с воздушным клапаном на дне – он полностью исключает попадание воздуха в питательную смесь. Также нужно уделить особенное внимание материалу изделия. Следите, чтобы в составе пластмассы не было вредных веществ, например, бисфенола-А. При выборе соски ориентируйтесь на ультрамягкий плотный силикон, полностью имитирующий не только форму, но и цвет маминой груди – так ребенок быстрее привыкнет к искусственному вскармливанию и перестанет выплевывать бутылочку.

Гораздо практичнее аксессуары из прочных, небьющихся материалов, таких как жидкий силикон, полипропилен или боросиликатное стекло. Они устойчивы к высоким температурам до 180°С, поэтому их можно легко и быстро стерилизовать, обдавая кипятком. Чтобы не покупать новую бутылочку каждые пару месяцев, выберите изделие со сменными сосками – так вы сможете контролировать скорость потока жидкости, подбирая идеальную насадку под возраст малыша.

Следуя этим простым советам, молодые родители смогут легче справляться с новыми обязанностями. Не отвлекаясь на бытовые мелочи, с заботой о здоровье новорожденного найдите время на приятные моменты и общение с ребенком.