Бузова не смогла сдержаться и высказала все прямо в лицо Даве: Я ждала!

В реалити-шоу "Сокровища императора" Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава) оказались вновь в центре внимания. Несмотря на то, что их романтические отношения завершились, они продолжают общение в рамках проекта, где Бузова выступает в роли ведущей, а Манукян – как участник. Это дало возможность наблюдать за их взаимодействием, которое вызывает большой интерес среди аудитории.

В недавнем выпуске Ольга Бузова высказала экс-возлюбленному все, что держала в себе последние несколько лет. Она заявила, что ожидает от Давида извинений за прошлые обиды. Она упомянула, что хотела услышать от него слова раскаяния за все, что было сделано во время их отношений. "Я ждала все это время", – призналась телезвезда.

В ответ на это Давид предпочел предложить обсуждение всех претензий без участия камер, что не устроило Ольгу. "Испугался?" – спросила ведущая шоу "Сокровища императора".

Сложность взаимоотношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна усугубляется общественным вниманием и спекуляциями о возможном воссоединении пары после окончания шоу. Однако, несмотря на общее прошлое и сложные испытания, которые они пережили вместе, исход их общения остается неопределенным.

К слову, ранее Ольга Бузова делала заявления о том, что ее отношения с Давидом Манукяном были полны насилия и измен, что в конечном итоге привело к разрыву.