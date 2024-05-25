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Суббота 25 мая

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Цискаридзе сделал заявление об отцовстве

Цискаридзе сделал заявление об отцовстве

Николай Цискаридзе откровенно ответил на вопрос о детях.

В недавнем разговоре с Светланой Бондарчук народный артист России Николай Цискаридзе сделал заявление о возможном отцовстве. Он выразил мысль о том, что его жизнь складывается таким образом, что все происходит естественно, без предварительных планов или ожиданий.

Цискаридзе также затронул тему своего отношения к молодому поколению. Он отметил, что чувствует себя окруженным любовью и вниманием детей, что исключает у него чувство какого-либо дефицита в этом аспекте. Артист выразил свое уважение и глубокую заботу к детям, подчеркивая важность внимания к их внутреннему миру.

То есть Николай Цискаридзе представил свою позицию как человека, который живет в гармонии с собой и окружающим миром, не стремясь к искусственному созданию условий для изменений в личной жизни. Иными словами, если это должно произойти, это произойдет. 

Ранее психолог Вероника Степанова проанализировала личность Николая Цискаридзе и попыталась найти объяснение его одиночеству. Слова эксперта приводил женский журнал "Клео.ру". 

25 мая 2024, 18:06
Николай Цискаридзе. Фото: YouTube / @svetavokrugsveta
Дмитрий Алексеев
YouTube / @svetavokrugsveta✓ Надежный источник

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