Ирине Муравьевой — 75: вспоминаем яркие фразы ее киногероинь

8 февраля народной артистке России Ирине Муравьевой исполняется 75 лет. Фразы героинь, которых сыграла актриса в популярных кинолентах, стали поистине народными афоризмами. Давайте вспомним фильмы с участием Ирины Муравьевой, слова из которых зрители не перестают цитировать и по сей день.

В драматической саге "Москва слезам не верит" (1979) о судьбах трех подруг Ирина Муравьева сыграла Людмилу Свиридову. Актриса смогла воплотить на экране образ вечной искательницы счастья. Семейные отношения у Людмилы не задались, хотя она и вышла замуж за перспективного москвича. Однако ж помочь мужу справиться с зависимостью "оптимистка" так и не смогла.





Героине Ирины Муравьевой очень хотелось устроить свою жизнь без лишних затей, поэтому главным ее девизом была фраза: "Полюбить – так королеву! Проиграть – так миллион!" Эти слова рассказывают нам о характере Людмилы: она предпочитает брать от жизни все.

"А мы не хуже ихних", – еще одна известная фраза Людмилы, которую она сказала своей подруге Кате в ответ на ее вопрос, зачем местным мужчинам такие женщины, как они. Людмила Свиридова не сдавалась в попытке найти идеального мужчину. Так однажды на работе (в химчистке) к ней подошел генерал, у которого, по ее мнению, оказалась очень невзрачная жена. "Вот из меня б генеральша получилась очень даже ничего!", – прокомментировала уход пары расстроенная Свиридова.





"У тебя все по правилам, а в жизни еще лотерея есть", – именно таких взглядов придерживалась Людмила Свиридова, надеясь вытащить свой счастливый билет. И, конечно, именно героине Ирины Муравьевой принадлежит фраза "Ну, ладно, ладно. Москва слезам не верит".

В фильме "Карнавал" (1981) народная артистка сыграла провинциальную девушку Нину Соломатину. Героиня отправляется в Москву из далекого Пермского края, мечтая об одном, – стать артисткой. Еще до отъезда из родного Оханска Нина понимает, что дома она уже видела все. "Что за город? Аж противно! Ни одной незнакомой рожи!" – восклицает героиня по пути из кинотеатра, завидев местных хулиганов. Долго Нина спорила с мамой о необходимости уехать в столицу. "Где ее взять, любовь-то?" – спросила она у своей родительницы, когда речь зашла об отце. "Темперамент есть, а говор ужасный", – так заявила Нина о себе, когда пыталась пройти прослушивание театральное училище.





В феерической комедии "Самая обаятельная и привлекательная" (1985) Ирина Муравьева сыграла безнадежно одинокого инженера Надю Клюеву. Общественных обязанностей у героини оказалось так много, что за устройством женского счастья она никак не успевала. И вот однажды в ее жизни появляется давняя знакомая, которая-то и решает помочь подруге с замужеством. Однако ж, как оказалась, в вопросах любви никакие ЭВМ и тесты не могут дать совета.

В стремлении обратить на себя внимание "самого завидного жениха" бюро Володи она обращается к нему, когда видит, что он выигрывает в шахматы: "Случайность – частный случай закономерности". В стремлении доказать коллегам, что она настоящая модница Надежда отвечает кокетливой Люсе так: "Ты что с Урала?".

Попытки продемонстрировать свои таланты Володе продолжаются. И тут героиня Ирины Муравьевой произносит сакральную фразу: "По расчету я не могу. Придется ждать любви". А в командировке, где она застает врасплох своих коллег, которые решают вместо "помощи ветерану" поухаживать за девушками, Надежда говорит всем известные слова: "Первый раз вижу дрессировщиков, у которых нет ананасов".