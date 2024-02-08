Астролог Куприянова выдала секреты успеха для женщин в 2024 году

Обсудить предстоящий китайский Новый год решила супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина. Избранница популярного шоумена недавно создала собственный YouTube-канал, в котором вместе с подругами планирует обсуждать интересные темы. Накануне молодая мама вышла на связь с поклонниками личного блога и анонсировала первый выпуск шоу.

В студии 34-летняя Полина Диброва собрала своих приятельниц, а также позвала астролога с многолетним стажем – Анастасию Куприянову. Девушек интересовало, чего следует ждать от года Дракона. Эксперт по звездам ответила на ряд интересующих вопросов, а также выдала секреты успеха для женщин в 2024 году.

Астролог сообщила присутствующим на шоу, что в этом году женская планета Венера наконец не будет ретроградной. Когда эта планета находится в противоположном, замедляющемся положении, то жизнь некоторых идет наперекосяк. В 2024-году об этом стоит не переживать.

Астролог Куприянова назвала текущий год годом справедливости. По ее словам, все полученное в этот период не стоит воспринимать всеобъемлюще и тотально. Лучше реагировать на непростые ситуации философски, ведь все, что происходит с вами сейчас – результат ваших действий в прошлом или последствия деяний вашего рода.





Астролог Куприянова отметила, что человечество сейчас коллективно наблюдает разрушение всего. По словам эксперта, люди в непростое время стараются держаться за материальные вещи – деньги, бизнес, недвижимость. Однако победителем станет именно тот, кто способен в разрушении видеть новые возможности. Астролог считает, что 2024 год станет отличным временем для создания нового будущего.