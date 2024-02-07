Врач Лагутенкова рассказала, сколько можно прожить без воды

Известно, что вода – это первооснова жизни. Мы все состоим из воды. Эта жидкость регулирует важнейшие биохимические процессы в организме. Сколько можно прожить без воды и как ее правильно пить, чтобы оставаться здоровой? Об этом рассказала врач-терапевт, специалист по ультразвуковой и функциональной диагностике Юлия Лагутенкова.

По словам эксперта, роль воды для человека сложно переоценить. Если без пищи можно прожить до 40 дней, то без нужного количества жидкости организм не протянет и нескольких суток. Как рассказала врач, три дня без воды могут спровоцировать летальный исход. Это связано с тем, что от ее количества в организме зависят все жизненно важные процессы – от всасывания до расщепления.





Сколько можно прожить без воды теперь понятно – это считанные дни. Но действительно ли ее нужно так много употреблять? У каждого своя индивидуальная норма. В среднем, как советует эксперт, для желающих похудеть норма в день составляет 40 мл жидкости, помноженные на 1 кг веса. Также важно употреблять большее количество воды: