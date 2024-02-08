Постельное белье из синтетики: 5 причин от него отказаться

Наволочка, пододеяльник и простынь – это практически вторая кожа. Набор для комфортного сна должен быть не только чистым, но и качественным. Если здоровый сон важен для вас, присмотритесь к комплектам из натуральных тканей. Почему постельное белье из синтетики хуже и стоит от него отказаться? У "Клео.ру" есть пять аргументов.





1. Искусственные волокна не греют и не пропускают влагу . Синтетические материалы, такие как полиэстер и нейлон, не обладают хорошей воздухопроницаемостью, что чревато для спящего дискомфортом. Натуральные ткани, такие как хлопок, лен и шелк, наоборот, хорошо впитывают, создают эффект вентиляции.

2. Создают риск проявления аллергии . Постельное белье из синтетики способно вызывать раздражение кожи, зуд и прочие нежелательные реакции. Натуральные ткани обычно гипоаллергенные и мягкие, что делает их идеальным выбором для людей с чувствительной кожей.





3. Наносят вред экологии . Производство синтетических материалов часто связано с использованием химических веществ и загрязнением окружающей среды. В то время как хлопчатобумажное постельное белье производят из природных ресурсов с соблюдением экологических стандартов.

4. Синтетика недолговечная . Натуральные комплекты обычно более прочные и служат дольше, чем изделия из искусственных волокон. Порой постельное белье из хлопка или льна сохраняет привлекательный вид и цвет годами, чего не скажешь о синтетических аналогах.





5. Ухудшается сон . Расслабиться под хлопковой тканью пододеяльника, положив под голову подушку с нежнейшей наволочкой – это прекрасно. А вот постельное белье из синтетики может порадовать лишь принтом и расцветкой, которые во время сна значения не имеют.

Хотите высыпаться и открывать глаза отдохнувшими? Откажитесь от искусственных комплектов. Сделайте выбор в пользу здоровья, комфорта и экологии. Подарите себе и своей семье качественный отдых – купите натуральное постельное белье!