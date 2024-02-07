Пять способов сохранить жизнь срезанным цветам: советы и хитрости

Цветы являются прекрасным украшением для дома или офиса, но, к сожалению, их жизнь обычно недолговечна. Однако существуют определенные способы, которые помогут ответить на вопрос: "Как продлить жизнь срезанным цветам и сохранить их свежий и привлекательный вид надолго?".

ЦВЕТОЧНЫЕ ДОБАВКИ

Одним из наиболее эффективных способов продлить жизнь цветам является использование специальных добавок, которые можно приобрести в цветочных магазинах. Они содержат питательные вещества и препятствуют развитию бактерий, что позволяет растениям дольше оставаться свежими.





МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Как продлить жизнь цветам? Выбирайте правильное место хранения вазы. И нет, это не подоконник. Растения предпочитают прохладное место. Солнечные лучи и высокая температура могут негативно сказаться на цветах, делая их тусклыми и увядшими.





ПРАВИЛЬНАЯ ВАЗА

Многие считают, что для хранения цветов лучше всего подходят стеклянные вазы. А на самом деле керамическая ваза является более предпочтительным вариантом. Она не пропускает солнечные лучи, что также способствует долговечности цветов.

Флорист Елизавета Петрова для издания WomanHit поделилась любопытной хитростью : если нужно сохранить букет до утра в идеальном состоянии, отправьте его в холодильник на ночь .





НИКАКИХ ФРУКТОВ



Многие плоды, такие как яблоки или бананы, могут выделять газ этилен, который является смертельным для цветов. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, как продлить жизнь цветам, лучше держать их подальше от фруктов.





НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОПРЫСКИВАТЬ ЦВЕТЫ

Одним из способов предотвратить иссушение цветов является регулярное опрыскивание водой. Это помогает поддерживать необходимый уровень влажности и сохранять растения в презентабельном виде.

Надеемся, что после этой статьи у вас не осталось вопросов, как продлить жизнь цветам. Следуя этим пяти способам, вы сможете наслаждаться их красотой и свежестью в течение долгого времени.