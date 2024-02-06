Астролог из Читинского дацана составил гороскоп на год Дракона 2024

По буддистской традиции Новый год наступает 10 февраля. Покровитель будущих 12 месяцев Синий дракон, по мнению Беликто ламы – астролога Читинского дацана из Забайкальского края, будет покровительствовать властным и сильным личностям. Для деревянного Дракона важна справедливость и стабильность. Как повлияет хозяин будущего года на гороскоп и что привнесет в нашу жизнь?

Очень важно в 2024 году соблюдать баланс и не злить Дракона. Нужно помнить о карме: что посеешь, то и пожнешь, напоминает восточный астролог. Необходимо делать больше добрых дел, смело идти вперед, активно продвигать свои бизнес-идеи и непреклонно соблюдать закон.

Гороскоп на год Дракона сулит удачу родившимся в год Мыши и Обезьяны. Этим знакам будет гораздо легче решать любые вопросы, связанные со здоровьем.





Как рассказывает лама, сложности могут возникнуть у тех, кто родился в год Собаки или Дракона. Дело том, что этих собратьев покровитель 2024 года воспринимает как соперников, поэтому их жизненные задачи будут на порядок выше и труднее. И только те, кто родился в 2012-м и в 1952-м получат некоторое снисхождение Дракона. Переезды и заключение брака этим знакам лучше не планировать в ближайшие 12 месяцев.

Гороскоп 2024 года говорит о том, что женщинам очень важно не вступать в конфликты и больше прислушиваться к своей истинной природе. Второе полугодие будет особенно удачным для представительниц прекрасного пола. В этом время можно смело начинать новые проекты. А вот для мужчин лучшее время 2024-го года – это первые шесть месяцев. В этот период они смогут реализовать самые амбициозные задумки и планы. Но только нужно не забывать про ответственность и энергичность, и тогда год Дракона принесет успех и исполнение задуманного.

