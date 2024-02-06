Тест: как хорошо вы знаете фильм "Кавказская пленница"?

"Кавказская пленница" неизменно остается в числе самых популярных советских картин. История любви, переплетенная с горскими традициями и искрометным юмором не оставляет равнодушным никого. Фильм вышел в 1966 году и до сих пор собирает у экранов множество зрителей. Предлагаем вам узнать, насколько хорошо вы знаете сюжет и героев этой картины, с помощью теста.
1. "Студентка, спортсменка,... и просто красавица!" – какое слово пропущено?
а. артистка;
б. комсомолка;
в. балерина;
г. вертихвостка
2. Обо что терлись медведи в песне, которую исполняла Нина?
а. об стену;
б. об дерево;
в. о земную ось;
г. друг об друга
3. Зачем Шурик приехал на Кавказ?
а. жениться;
б. отдохнуть;
в. собрать местный фольклор;
г. купить вино
4. Что говорит Саахов перед тем, как зайти к Нине в комнату?
а. Шляпу сними!
б. Дверь открой!
в. Глаза закрой!
г. Добрый день!
5. На чем в фильме ездил Шурик?
а. на кабриолете;
б. на велосипеде;
в. на лошади;
г. на осле
6. Какую песню в фильме исполнил Юрий Никулин?
а. "Если б я был султан";
б. "Очи черные";
в. "Остров невезения";
г. "А нам все равно"
7. Куда отправил Саахов Шурика?
а. в милицию;
б. в психбольницу;
в. в лес;
г. в деревню
Правильные ответы на тест: 1б; 2в; 3в; 4а; 5г; 6а; 7б.
Ошиблись в каких-то ответах? Пора еще раз посмотреть фильм “Кавказская пленница” всей семьей!