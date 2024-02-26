Японская компания Nintendo выпустит новую приставку Switch в марте 2025 года

Приставка (консоль) Switch японской компании Nintendo входит в тройку лидеров на мировом рынке игр. Возглавляют рейтинг PlayStation 2 от Sony Group и Nintendo DS от Nintendo (данные на 2023 год). Как сообщает производитель Switch, новая версия приставки (консоли) появится в продаже только весной 2025 года.



Выпуск Switch в марте 2017 года не смогла покрыть весь объем спроса. По этой причине потребители искали любую возможность, чтобы приобрести игровую новинку. Были отмечены случаи перепродажи. Наряду с этим возник и дефицит программного обеспечения. В новой версии компания планирует доработать все минусы предыдущей модели, поэтому выпуск ее может быть отложен на более длительный срок: слишком многое нужно учесть разработчикам.

Предполагается, что будущая приставка (консоль) Switch будет иметь функцию портативного устройства, аналогичную предыдущей модели, а также у новой версии появится панель дисплея большего размера. Поклонники видеоигр ожидали, что Nintendo начнет старт продаж приставки (консоли) в 2024 году. Однако компания решила сделать ставку на оптимизации своего продукта.

Напомним, что Nintendo Switch представляет собой гибридную модель игровой консоли. Это устройство является одновременно и портативной игровой системой, и домашней игровой приставкой. В связи с этим, ее можно использовать в любом качестве. Впервые приставка (консоль) была выпущена в марте 2017 года.