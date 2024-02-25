Это покорит сердца ваших гостей: готовим курицу карри с зеленым горошком и фасолью

Существует множество вариаций приготовления курицы карри. Рассмотрим тот, который включает в себя зеленый горошек и фасоль.

Пошаговый рецепт:

1. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости.

2. Добавьте куриное филе и обжаривайте до золотистого цвета.

3. Добавьте карри-пасту и обжаривайте пару минут, чтобы выделить ароматы специй.

4. Влейте кокосовое молоко, посолите, поперчите и тушите на медленном огне под крышкой около 15-20 минут.

5. Добавьте замороженный зеленый горошек и отварную фасоль, тушите еще 5-7 минут.

6. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте вкус соли и перца.

7. Подавайте курицу карри с зеленым горошком и фасолью горячей, посыпав свежими зеленью.

Это блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Наслаждайтесь вкусом и ароматом вашего изысканного кулинарного шедевра!

