Российские ученые произвели измерения неизученного течения в водах Атлантики

На протяжении нескольких месяцев российские ученые проводили измерения течения в Атлантическом океане, которое ранее не исследовалось. Это глубоководный канал Видал. Экспедиция группы уже завершилась, и ее организатор рассказал об успехах рабочей группы. По сообщениям пресс-службы Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, научные сотрудники учреждения впервые произвели измерения в глубоководном канале. Он находится к северо-западу от разлома под названием Вима.

Работа, проведенная группой российских ученых, не имеет аналогов в мире – эту впадину ранее не исследовали. Как сообщается, ширина канала составляет около 3 километров, а длина – 800. Его глубина на некоторых участках достигает почти 6 километров.

Помимо этого, океанологи провели анализ нескольких показателей течения. Ученые измерили температуру и соленость воды, определили наличие растворенного кислорода и уровень щелочности. Также была измерена скорость течения.

По словам ученых, проведенные работы помогут более детально понять процессы, происходящие в трудно исследуемых глубинках океана. Также, как заявляют в Институте океанологии, ученым удалось получить экспериментальные данные, которые смогут рассказать о динамике эволюции океанической среды. Так, например, совокупность этих показателей поможет оценить изменения, которые происходят в водах Атлантики, сделать выводы об общем состоянии климата и рассчитать прогноз его изменения, сообщили ученые.