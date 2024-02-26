Бейсбол уже много лет занимает лидирующие позиции в списке самых популярных видов спорта в мире. То же можно сказать и о его менее травматичном "младшем брате" – софтболе. Сегодня эта командная игра пользуется спросом как среди мужчин, так и среди женщин. Особенно широко она распространена во многих частях Латинской Америки.

Несмотря на большой интерес со стороны игроков и болельщиков разных полов, до недавнего времени в странах Латинской Америки существовали лишь мужские профессиональные лиги софтболистов. Поэтому женщинам, желающим строить карьеру в этом виде спорта, приходилось уезжать в США или Японию. Но в текущем году для спортсменок, занимающихся софтболом в Мексике, открылись новые возможности.

Как сообщает источник, в Латинской Америке впервые появилась профессиональная женская лига по софтболу. 25 января стартовал первый сезон, в котором приняли участие шесть команд и 120 игроков. СМИ уточняют, что благодарить за этот значимый шаг в мире спорта стоит мексиканскую мужскую бейсбольную лигу Liga Mexicana de Beisbol, имеющую практически вековую историю.

Известно, что плей-офф завершится меньше чем через месяц – в середине марта. Хотя сезон нельзя назвать продолжительным, во многом он уже стал рекордным. Как сообщается, интерес к матчам проявило огромное количество болельщиков, а на стадион Монтеррея в ночь открытия пришли почти 13,5 тысяч человек.