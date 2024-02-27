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Выбираем мини-парник для домашней рассады

Выбираем мини-парник для домашней рассады

Огородники часто предпочитают свою рассаду покупной, хотя проращивание семян и уход за растениями требуют времени и сил. Для получения здоровой рассады нужны не только хорошие семена и грунт, но и определенная температура, влажность и свет.

Софья Белова, продавец-консультант отдела "Сад" "Леруа Мерлен Ярославль" рассказывает, как создать и поддерживать оптимальные условия для молодых растений, чтобы повышенная температура, влажность и яркий свет не мешали повседневной жизни. 

Благоприятные условия для рассады

У рассады многих популярных растений, таких как огурцы, томаты, зелень, салат, разные виды капусты есть особые требования к микроклимату.

Сложность в том, что для холодостойких и теплолюбивых растений эти требования разные.

Например, все виды капусты и другие растения семейства крестоцветных относятся к холодостойким растениям. Чтобы как можно больше семян дали всходы, температура воздуха и грунта должна быть от +10 до 15 градусов.

Лук, репа, сельдерей относятся к умеренно теплолюбивым растениям. Для получения всходов нужно держать температуру воздуха и грунта на уровне +20 градусов, а после появления всходов снизить до +14 градусов.

Чтобы повысить температуру, емкости с рассадой устанавливают в доме, а чтобы понизить – на застекленной лоджии или крыльце. 

Кроме температуры необходимо следить и за влажностью воздуха и грунта.

Большинству огородных растений и цветов подходит грунт влажностью от 60 до 75%, но, например, капуста и томаты лучше развиваются при влажности от 55 до 65%. Цветной капусте, салату, огурцам и луку требуется от 70 до 80%.

Следить за влажностью грунта просто, достаточно поливать рассаду по определенному графику. Но вот контроль влажности воздуха представляет проблему, так как рассаду выращивают обычно там же, где находятся люди, и при повышенной влажности им будет некомфортно.

Поэтому проще всего приобрести мини-парник для подоконника и поддерживать оптимальную температуру и влажность внутри.

Мы подобрали несколько вариантов, которые помогут создать тепличные условия дома.

Лоток для кассет с крышкой

Лоток для кассет – небольшой пластиковый ящик с прозрачной крышкой. 

Фото: Софья Белова

Размеры лотка подобраны так, чтобы внутри поместилась одна, две или три кассеты с рассадой, на ваше усмотрение. Кассета – многоместная емкость для рассады с ячейками. Кассеты делают из пластика и из торфа.

Фото: Софья Белова

Такой формат мини-парника подойдет тем, кто не планирует выращивать много рассады и не собирается ждать, пока стебли достигнут большой высоты.

Прозрачная крышка удерживает внутри водяной пар после полива и помогает поддерживать температуру.

На крышке некоторых моделей есть переключатель, регулирующий влажность. Вращающаяся ручка закрывает и открывает отверстия в крышке. Благодаря этому скорость испарения меняется.

Некоторые производители предлагают лотки с ячейками. В этом случае кассеты не нужны – грунт или торфяные таблетки кладут прямо в ячейки, затем в них высевают семена.

При выборе стоит обратить внимание на толщину пластика, из которого сделаны лоток и крышка. Лотки из тонкого пластика неудобно переносить из комнаты на балкон: стенки его недостаточно прочные, и крышка может соскочить. 

Стеллаж для рассады

Тем, кто планирует вырастить на подоконнике десятки молодых растений и не хочет ограничиваться определенной высотой стеблей, подойдет парник-стеллаж с чехлом из ПВХ.

Фото: Софья Белова

Стеллаж состоит из нескольких полок, установленных друг над другом. Можно найти модели с двумя, тремя и более ярусами. 

Использовать этажерку удобно: она помещается на подоконник, и на каждую полку можно поставить две-три кассеты.

Фото: Софья Белова

Этажерка со всех сторон закрыта прозрачным чехлом из ПВХ. Передняя стенка скручивается и откидывается вверх. Когда полог опущен, чехол можно плотно закрыть с помощью застежки-молнии. Это удобно для контроля влажности и температуры внутри.

Например, если поставить парник на подоконник, нагретый радиатором отопления под окном воздух будет задерживаться под чехлом.

Если на ночь перенести этажерку на балкон, температура понизится. При этом чехол защитит рассаду от резкого похолодания, например, если вас нет дома, и вы не можете быстро перенести парник в комнату.

При выборе стеллажа стоит обратить внимание на материал, из которого он сделан. Металлические конструкции прочнее, поэтому подходят тем, кто собирается выращивать крупную рассаду в большом объеме грунта. Полки выдерживают от пяти до десяти килограммов. Минус в том, что при повышенной влажности стальные детали ржавеют. Поэтому при выборе лучше искать модель, окрашенную порошковой или полиуретановой краской. Эти покрытия обеспечивают лучшую защиту от коррозии. Отличить их можно по шероховатой поверхности.

Пластиковые стеллажи не так прочны, но они легче и доступнее по стоимости. Выбрать их стоит в том случае, если вы планируете каждую ночь выносить растения на балкон для закалки.

Мини-витрина

Витрина – разновидность стеллажа с одной или двумя полками. Отличается от мини-парника отсутствием чехла. При этом у витрины, как у настоящей теплицы, есть остекление. На передней стенке установлены петли, и ее можно откинуть вверх до конца или оставить приоткрытой с помощью регулировочного механизма.

Выбрать витрину стоит тем, кто не только выращивает рассаду, но и занимается комнатными растениями. Витрина дает возможность расширить ассортимент цветов за счет экзотических видов, требующих особых условий. При этом витрина эстетичнее парника с чехлом и подойдет тем, кто заботится о гармоничности интерьера.

Контроль освещения

Рассаде требуется много света. Например, рассаде перца и баклажанов нужно находиться в ярких лучах до 14 часов, а томатам до 15 часов.

Продлить световой день для рассады можно с помощью фитолампы – специального светильника, разработанного в соответствии с требованиями по уходу за выбранными растениями. Фитолампу включают на 2-3 часа утром и на 2-3 часа вечером.

Для роста и развития молодых растений нужен свет разного цвета. Например, синяя лампа улучшает всхожесть семян и ускоряет рост стеблей и листьев. Красный свет стимулирует развитие корневой системы.

Рассаде большинства цветов достаточно лампы, излучающей красный и синий свет и умеющей их смешивать, чтобы получить, например, розовый. Но если вы планируете выращивать рассаду не на окне или балконе, а в глубине комнаты, понадобится еще и белый свет. Рассада томатов и других плодоносящих огородных растений желто-зелеными лучами улучшает синтез микроэлементов, и овощи будут ароматнее.

Поэтому, если вы планируете выращивать разные растения, стоит выбрать светодиодную мультиспектральную фитолампу. Этот источник можно отрегулировать по цвету под любые требования.
При выборе лампы для установки в парник-этажерку самым удобным будет линейный светодиодный светильник. Это узкие и длинные лампы, которые удобно размещать над полками с помощью специальных креплений.

Если лоток с кассетами стоит на подоконнике, лучше выбрать фитолампу на подставке с длинным гибким стержнем.

Фото: Софья Белова

Можно рассмотреть и более экономное решение – купить фитолампу с цоколем Е27 и вкрутить ее в настольную лампу.

Стоит иметь в виду, что некоторые виды подсветки полезны для растений, но не слишком подходят для глаз. Например, при использовании розовой подсветки в парнике на подоконнике, лучше всего плотно зашторить окна, чтоб свет не проникал в комнату. Можно приобрести специальную светоотражающую пленку для штор – с ней в комнату свет фитолампы почти не попадает.

Выращивать рассаду дома решаются не все, так как для многих растений нужна повышенная температура и влажность, а человеку в таких условиях находиться некомфортно. Если поместить рассаду в домашнюю теплицу, проблема будет решена, так как внутри мини-парника создается микроклимат, не влияющий на атмосферу в комнате.

27 февраля 2024, 03:23
Фото: Freepik
Михаил Вштанов
Клео.ру✓ Надежный источник

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