Ушел из жизни актер, сыгравший в сериале "Тайны следствия"

Российский актер Константин Капитан родился в Братске. В начале 90-х окончил ЛГИТМиК. Еще будучи студентом творческого вуза, Константин Капитан начал работать в питерском театре "Буфф". Также он выступал в качестве ведущего в клубах и кабаре Северной столицы. Актеру удалось воплотить самые разные амплуа – от шоумена до телеведущего и режиссера. Помимо этого, он снимался в кино.

Известно, что Константин Капитан принимал участие в популярных российских сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей". Но не только кинематограф был важной составляющей творческой жизни актера. В начале 90-х он работал на "Пятом канале" – занимал должность режиссера, сценариста и ведущего музыкального шоу.

Известно, что Константин Капитан стал одним из первопроходцев "желтой" прессы Санкт-Петербурга: актер выпускал первую питерскую газету на тему шоу-бизнеса и звезд. Также он трудился на местном телеканале "Невский" и выпускал юмористическое шоу про знаменитостей на радио "Модерн".

Большую популярность артист приобрел благодаря шоу "Тонкие перцы" в стиле стенд-ап. Это адаптация популярного жанра для людей средних лет. Ведь, как правило, юмористическое шоу такого направления выпускаются для молодежи.

О кончине Константина Капитана стало известно от его родных и близких. Информация о смерти актера появилась в Сети.