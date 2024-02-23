Gismeteo: в ближайшую неделю в Сочи ожидается до 15 градусов тепла

Ожидается, что последние дни февраля принесут на Черноморское побережье солнце и тепло. Мягкий климат Сочи может порадовать местных жителей и туристов, которые собрались посетить в это время курорты Краснодарского края. Прогноз погоды на ближайшую неделю приводит сайт Gismeteo.ru.

Согласно открытым сведениям на портале, уже с субботы 24 февраля Черное море будет согрето лучами весеннего яркого солнца. По предварительным данным, температура воздуха в городском округе Сочи прогреется до +14 градусов. В воскресенье 25 февраля синоптики также обещают теплую и безоблачную погоду на курорте.

Представленные в источнике значения указывают на стабильно комфортную температуру относительно сезона, до самого конца зимы осадков не ожидается. Прогноз погоды предвещает, что 1 марта столбики термометров в Сочи поднимутся до +15 градусов.

Насладиться солнцем и теплым морским воздухом можно будет до воскресенья 3 марта, как сообщает служба Gismeteo. А вот с понедельника 4 марта температура воздуха, вероятно, немного снизится, а небо затянут нечастые облака. Текущий прогноз погоды в Сочи предупреждает об изменениях.