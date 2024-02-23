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Пятница 8 марта

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В начале марта выйдет новый альбом Аллы Пугачевой

В начале марта выйдет новый альбом Аллы Пугачевой

Новая веха в творчестве Аллы Пугачевой: Примадонна выпускает альбом вдали от родины.

Совсем скоро ожидается выход нового альбома Аллы Пугачевой. Сборник выйдет на большинстве стриминговых площадок в начале марта. В него войдет одиннадцать новых композиций, в том числе и версии живого исполнения песен с юбилейного концерта "Алла Пугачева. P.S.". Судя по всему, по этой причине и альбом назван практические одноименно – "P.S.".

Помимо новых песен, которые вошли в альбом, в нем также будут представлены многолетние хиты Примадонны. Это такие композиции как "Не делайте мне больно, господа", "Свеча горела", "Любовь, похожая на сон", "Женщина, которая поет" и другие.

Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.руПри этом по сообщениям некоторых источников, этот альбом совершенно не связан с тем, который Алла Пугачева записывала в ноябре 2023 года, когда приезжала в Россию. 

Напомним, что Алла Пугачева записала мини-альбом в тверской студии у своего давнего приятеля звукорежиссера Игоря Лалетина. Он, кстати, и основатель этой студии звукозаписи. Треки, записанные здесь, как ранее отмечал Лалетин, не предназначены для широкой аудитории. Эти песни, скорее, для узкого круга Примадонны.

Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.руНапомним, что сейчас Алла Пугачева вместе с семьей проживает за границей. Два года назад артистка уехала со своими близкими в Израиль, а после обострения ситуации на границе Палестины и Израиля покинула Святую Землю. По данным СМИ, сейчас Пугачева проживает преимущественно на Кипре.

23 февраля 2024, 16:06
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елена Беловицкая
Starhit✓ Надежный источник

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