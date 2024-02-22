Зоозащитник Вороховский призвал законно ликвидировать движение живодеров в РФ

Специалисты в сфере охраны окружающей среды и активисты, разделяющие с ними чувство сострадания к живым существам, неоднократно заявляли о необходимости улучшить правовое регулирование в интересах животных. Меры, которые принимаются на законодательном уровне в России, зоозащитники считают недостаточно эффективными.





Директор регионального отделения общественной организации "Альянс Защитников Животных" Леонид Вороховский выразил однозначную позицию по этому поводу в беседе с корреспондентом ОСН. Он предложил внести поправки в статью 245 Уголовного кодекса РФ, которая регламентирует ответственность за жестокое обращение с животными.

По словам зоозащитника, сейчас эта часть нормативного акта "очень плохо работает", поскольку многие живодеры остаются безнаказанными . Кроме того, подчеркнул собеседник издания, разжиганием ненависти по отношению к животным занимаются медийные лица, в том числе на телевидении.

Леонид Вороховский призвал законно ликвидировать движение догхантеров в РФ и признать его экстремистской организацией. Представитель "Альянса Защитников Животных" отметил, что реализация идеи требует соблюдения юридических тонкостей.