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Филолог Мария Русс раскрыла способы понравиться любому собеседнику

Филолог Мария Русс раскрыла способы понравиться любому собеседнику

Общаясь с одним человеком, мы не замечаем, как проходят часы за беседой. А вступая в диалог с другим, нам сразу становится скучно, иногда даже неприятно.

Как овладеть этим искусством – нравиться всегда и всем? Возможно ли влюбить в себя собеседника и реально ли этому научиться? Филолог и посол русского языка в мире Мария Русс представляет для читателей "Клео.ру" пять основных и действенных способов произвести приятное впечатление на человека.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

1. УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ

Это, пожалуй, самое главное правило. Не зря существует выражение: "Прежде чем научиться говорить, научитесь слушать". Не будем лукавить, что мы любим много о себе рассказывать (особенно на первом этапе общения), дабы подчеркнуть значимость нашей персоны. Но когда мы 90% диалога посвящаем себе и не даем новоиспеченному знакомому и слово вставить, у собеседника создается ощущение, что он нам совершенно не интересен.

Важно искренне стремиться узнать собеседника, развивать эмпатию. Ваша заинтересованность должна проявляться во всем. Во взгляде, в жестах и в умении не вставлять ненужных шаблонных слов: "угу", "ага" и "так интересно".

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

2. УПРАВЛЯЙТЕ ЖЕСТАМИ И МИМИКОЙ

Невербальные сигналы сразу выдают наше состояние. Не зря по жестам и мимике спецслужбы считывают ложь или волнение. Если мы стоим в закрытой позе, нервно поправляем волосы и одергиваем жакет, то по нашему внешнему виду сразу будет считываться неуверенность и скованность. Следовательно, первое впечатление будет испорчено.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Вряд ли кому-либо захочется общаться с человеком с каменным или печальным лицом, да и жесты – это единственный визуальный канал восприятия оппонента. Легкая улыбка, обязательно прямая спина, открытая поза, жесты ладонью вверх от себя – так вы показываете открытость, готовность к общению и становитесь более понятными для собеседника. Не бойтесь жестикулировать, двигаться, смеяться ведь мимика в жизни человека появляется раньше умения говорить.

3. УЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ КОМПЛИМЕНТЫ

Есть огромная разница между лаконичным комплиментом и неприкрытой лестью. Чтобы комплимент звучал правильно, и собеседник не подумал, что вы его специально нахваливаете, используйте следующую технику. Сделайте комплимент элементу имиджа собеседника. Например: "У Вас прекрасная брошь, весь диалог она приковывает мой взгляд".

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Или, если встреча происходит на территории собеседника, сделайте комплимент пространству. Вариант: "Такая приятная и уютная атмосфера в квартире, сразу чувствуется, что здесь все сделано с любовью".

Важное дополнение к этому пункту – обращайтесь по имени. Когда вы обращаетесь по имени, создаётся ощущение более высокой заинтересованности, собеседник понимает, что Ваш фокус только на нём. И вы каждый раз возвращаете внимание оппонента произнося его имя.

4. СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ТЕХНИКУ РЕЧИ

Учитесь выражать свои мысли логично, красиво и понятно. Зачастую в нашей речи много слов-паразитов, много информации, которую мы хотим донести. В сочетании с плохой дикцией, монотонной интонацией и тихим голосом, наша речь превращается в непонятную кашу. Поэтому уровень вовлечённости оппонента в беседу снижается.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Когда человек не понимает, о чем ему говорят, где кульминация рассказа, то ему очень трудно слушать. Более того, если голос звучит робко или по-детски, то слушатель априори будет относиться к вам несерьезно. Очень важно развивать свой голос, работать над дикцией и красотой речи, ведь речь – это ваша визитная карточка.

5. ГОВОРИТЕ НА ЯЗЫКЕ СОБЕСЕДНИКА

Чтобы произвести впечатление, люди часто слишком стараются понравиться, перегибают палку и получают совершенно противоположный ожиданиям результат. Дабы показаться более умными, мы часто демонстративно усложняем речь, используем высокопарные обороты и не каждому понятные модные иностранные слова. Стремясь подчеркнуть свое достоинство и интеллект, мы забываем о том, что человеку может быть просто-напросто не понятна наша речь.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Поэтому, если вы хотите произвести впечатление не напыщенного сноба, с которым люди будут бояться общаться, а приятного и притягательного человека, то используйте доступный красивый русский язык без канцеляризмов. Старайтесь интуитивно чувствовать понимает ли вас собеседник и не слишком ли вы перегружаете его информацией.

Говорите одном языке с собеседником. Существует даже специальная техника, которая поможет вам в этом. Внимательно слушайте речь оппонента, и некоторые его слова и фразы органично используйте в своей речи или дублируйте конец предложения. Так создастся ощущение высокого доверия между вами.

Например:

-– Я улетаю в отпуск с семьей.

-– В отпуск с семьей – это замечательно, тоже хочу. Куда летите, если не секрет?

Учитесь правильно коммуницировать с людьми, этот навык поможет вам из любой ситуации выходить победителем. Ведь общение – это не врожденный талант, а сугубо приобретенный.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Буквально еще несколько лет назад я сама не знала, как общаться с влиятельными людьми, как знакомиться и вести диалог с разными собеседниками, а сейчас легко нахожу общий язык и с представителями власти, и со студентами, и с детьми. Поэтому работайте над своим ораторским мастерством. Тогда у вас получится не только произвести хорошее впечатление, но и добиться целей.

22 февраля 2024, 06:15
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Клео.ру✓ Надежный источник

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