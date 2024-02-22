Телеканал "ТНТ" назвал участников шоу "Сокровища императора"

В ближайшее время ТНТ представит зрителям новый захватывающий реалити-проект "Сокровища императора", где участники, объединившиеся в пары, будут бороться за внушительный приз – один миллион юаней (валюта Китая). Каждый участник самостоятельно выбирал напарника для соревнований. В итоге образовалось 13 команд. Зрелище обещает быть увлекательным, ведь в качестве ведущих выступят известные личности – Ольга Бузова и Михаил Галустян, а местом съемок, соответственно, стал Китай.

ТНТ рассекретил участников шоу "Сокровища императора". Первыми в игру вступили Мария Погребняк вместе с Аланой Мамаевой. Алана, экс-супруга футболиста Павла Мамаева, дебютирует на телевидении в рамках реалити-проектов. В отличие от Марии, бывшей супруги футболиста Павла Погребняк, которой уже довелось проверить свои силы на прочность в шоу "Новые звезды в Африке". Отметим, что знаменитость добралась до финала, но победу одержал рэпер ST. Видимо, по "судьбоносному" признаку и сформировались пары нового реалити-шоу.





По задумке сценаристов, участники должны ежедневно следовать по намеченным маршрутам в пределах Ханчжоу и области Чжэцзянь. Основная цель – пройти все испытания на пути и опередить остальных участников. Конкурсанты, достигнувшие финальной точки последними, попрощаются с участием в шоу.

Напомним, что недавно было объявлено, что среди знаменитостей, присоединяющихся к "Сокровищам императора", будут Давид Манукян и Филипп Киркоров. Артисты упомянули об этом в своих личных блогах.