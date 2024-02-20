С чем носить джинсы клеш весной-2024

Стилисты сходятся во мнении, что одним из самых ярких элементов гардероба весной-2024 буду джинсы клеш. Классический силуэт снова вернется на улицы городов. Многие задаются вопросом, с чем сочетать джинсы клеш.
Свитер или джемпер
Джинсы клеш можно отлично сочетать с теплыми свитерами или джемперами весной. Это создаст уютный и стильный образ.
Футболка и низкие кеды
Для более легкого и непринужденного образа можно носить джинсы клеш с футболкой и кедами. Этот вариант подойдет для повседневного образа.
Блузка и туфли на каблуке
Если хотите создать женственный и элегантный образ, сочетайте джинсы клеш с блузкой и туфлями на каблуке. Этот стиль подойдет для более формальных мероприятий.
Деним на деним
Также можно экспериментировать с денимом на дениме, сочетая джинсы клеш с джинсовой курткой или рубашкой. Этот стильный тренд подойдет для смелых и стильных образов.
Аксессуары
Не забывайте добавлять к образу подходящие аксессуары, такие как сумка, ювелирные украшения, шарфы или очки. Они помогут дополнить ваш образ и сделать его более завершенным.