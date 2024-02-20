5 простых советов, как навести порядок в шкафу с одеждой

В эпоху так называемого осознанного потребления люди все больше склоняются к тому, чтобы избавляться от привычки хранить огромное количество вещей. Однако, как показывает практика, приучить себя к здоровому аскетизму не так уж просто. "Клео.ру" собрали пять простых советов, которые помогут упорядочить гардероб.

Отбросьте ненужное

Периодически проводите ревизию своего гардероба и избавляйтесь от вещей, которые вы уже давно не носите или которые вам больше не подходят. Помните, что чем меньше вещей в шкафу, тем проще будет его поддерживать в порядке.

Организуйте вещи по категориям

Разделите одежду на категории. Они могут быть такими: верхняя одежда, платья, брюки, футболки. Храните их отдельно друг от друга – это поможет быстро находить нужные вещи и избежать беспорядка.

Используйте органайзеры и коробки

Используйте коробки, ящики, полки или органайзеры для хранения мелких предметов, аксессуаров или белья. Подходящие элементы системы хранения можно найти на всеми любимых агрегаторах по продаже вещей.

Подвесите вещи

Вешайте на плечики те вещи, которые лучше хранить повешенными, чтобы они сохраняли форму. Это касается платьев, блузок, пиджаков и другой одежды, которую лучше не складывать.

Поддерживайте порядок

После того, как вы навели порядок в шкафу, старайтесь поддерживать его ежедневно. После того, как наденете вещь, верните ее на место, не оставляйте вещи валяться на полках или полу.