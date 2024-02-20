Делаем выводы: 5 признаков того, что вы пришли в плохую парикмахерскую

Парикмахерская уже давно стала для многих женщин местом "силы". Избавиться от секущихся кончиков, конечно, можно и в салоне за углом, однако некоторые рассматривают для себя сервис более высокого качества. Там и цены выше, и интерьер посвежее, и улыбчивый администратор принесет чашечку ароматного кофе. Однако есть вещи, на которые следует обратить внимание при посещении нового места.

Редакция "Клео.ру" подготовила для любимых читательниц инструкцию, как распознать, что с выбранным вами салоном красоты что-то не так. Рассказываем о 5 признаках того, что вы пришли в плохую парикмахерскую.

Неприветливый администратор

Парикмахерская начинается со стойки администратора. От того, как ведет себя, пожалуй, один из главных работников салона, зависит многое. Вы должны ощущать себя желанным клиентом и получить всю необходимую информацию о предстоящей услуге. Если вам показалось, что компетентность администратора оставляет желать лучшего, то, возможно, и мастер тоже не очень-то профессионал. Грамотный руководитель не потерпит в своей студии красоты дилетантов.





Мастер не оценивает волосы перед работой и предпочитает с вами не разговаривать

Опытный стилист по волосам всегда должен как можно подробнее расспросить клиента о его желаниях, а не просто посмотреть фото и отправить мыть голову. Идеальный парикмахер уточняет о методах ухода за волосами, желаемом оттенке и укладке. Парикмахерская – место для важных разговоров. Если их нет, то в лучшем случае вам просто сделают что-то посредственное, а в худшем – испортят прическу.

"Мокрая точка" салона находится в печальном состоянии

Вы поговорили с мастером, и, казалось бы, контакт налажен. Однако, встав с места и пройдя к мойке волос, вы замечаете, что все баночки грязные, вокруг вода и разбросаны чужие волосы. Хорошая парикмахерская должна быть чистой. В данном случае вы можете смело покинуть салон и забыть его, как страшный сон.

Дополнительные услуги

История с дополнительными услугами стара как мир. Часто случается, что мастер делает что-то, не сообщая при этом клиенту. Возможно, это супердорогая маска для волос или новомодный метод стрижки. В момент оплаты услуги у стойки администратора вы можете столкнуться с неожиданной суммой, на которую ранее не рассчитывали. Парикмахерская наверняка не обделена книжкой с законами "О защите прав потребителей". Ориентируйтесь на нее.





Мастер не интересуется вашим мнением после процедуры

Хорошая парикмахерская всегда должна ориентироваться на отзывы и интересоваться обратной связью от клиентов. Возможно, процедура и была произведена отлично, однако покупателю услуги мешал резкий запах в помещении или на входе было слишком скользко. Негативные отзывы – тоже отзывы, и с ними нужно работать.