Уран является планетой перемен, инноваций и непредсказуемости, а Телец – знак стабильности, упорства и материальных ценностей. Поэтому сочетание этих двух энергий может быть интересным и неожиданным. Многие сейчас стремятся к комфорту и стабильности, но возможно ли это, если Уран в Тельце? Астролог Анатолий Карт предвещает серьезные изменения в 2024 году.

Так, эксперт убежден, что Уран сильно связан с интуицией и серьезными трансформациями. Однако предчувствовать изменения дело не из легких. А для того, чтобы почувствовать у себя силу или слабость этой планеты стоит обратить внимание на некоторые аспекты.

Главные характеристики Урана – независимость, изобретательность, решительность и адаптивность. Люди с сильным Ураном могут выбраться из любой ситуации.

"Людей, у которых сильный Уран, вы увидите из толпы", – убежден астролог Анатолий Карт.

Среди особенностей человека со слабым Ураном такие характеристики, как отстраненность от социума, замкнутость, излишняя спонтанность. Астролог отмечает, что такие люди очень боятся перемен, поэтому Уран, который находится в Тельце уже пять лет, на них очень сильно давит.

Стоит отметить, что мы уже можем увидеть влияние Урана в Тельце. Один из его главных показателей – это новшества. Например, появление новых валют. Более того, по словам эксперта, в 2024 году люди будут много времени уделять самосознанию. Астролог считает, что каждого ожидают глобальные изменения.

