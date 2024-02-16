Коллеги ахнут: самый лучший маникюр для женщины в 2024 году

Чтобы впечатлить коллег по работе, сделай самый лучший маникюр. Вот увидишь – все ахнут, а если нет, то просто позавидуют.





Женский журнал "Клео.ру" спешит напомнить, что есть универсальный оттенок лака для ногтей, с которым и в пир, и в мир, и в добрые люди. В 2024 году, как и десятилетия назад, беспроигрышной классикой остается маникюр в розовых тонах.





Во-первых, он никогда не выходит из моды. Во-вторых, цвет ассоциируется с женственностью, нежностью и элегантностью. В-третьих, розовый маникюр подходит к одежде самых разных тонов, поэтому можно носить что угодно.





Пожалуй, в 2024 году это идеальный выбор для любой женщины. Какой бы ты ни была: романтичной, дерзкой, строгой или мягкой – с таким оттенком ногтей сложится любой образ.





Кроме того, маникюр в розовых тонах отлично подходит для любого сезона. Весной и летом можно выбрать светлые оттенки розового, которые подчеркнут загар, а осенью и зимой – сочные и насыщенные оттенки, которые добавят имиджу страсти и подчеркнут женскую харизму.



