Куриный паштет: простой рецепт изысканной закуски

Если хочется перекусить, но долго стоять у плиты совсем нет желания, можно приготовить куриный паштет. Он подойдет для легкого завтрака или в качестве дополнения к ужину. Результат точно вас обрадует, и вам не придется тратить много сил и времени.





Чтобы приготовить куриный паштет, нужно всего несколько ингредиентов: 300 гр. куриной грудки;

1 морковь;

1 луковица;

растительное масло;

соль, перец;

3 зубчика чеснока;

куркума, лавровый лист, розмарин и другие специи по вкусу.

Сначала нужно отварить куриное филе вместе с морковью и лавровым листом. Добавить в бульон соль и перец. Лук нужно обжаривать с чесноком в течение 2-3 минут до золотистого цвета.



Затем бульон с куриным филе и жареный лук смешать и поместить в блендер. Все продукты измельчить до состояния пюре. Затем добавить специи по своему вкусу и можно наслаждаться нежной закуской.

Куриный паштет готовится очень быстро, при этом это блюдо легкое и диетическое. Паштет можно намазать на поджаренный хлеб, он разнообразит привычный рацион и добавит в него яркий вкус. Вы сможете порадовать близких людей и насладиться изысканным вкусом без вреда для фигуры.