Как правильно целоваться: советы и запреты ко Дню святого Валентина

В преддверии Дня святого Валентина предлагаем вспомнить азы самого популярного проявления физической близости в отношениях. В любом возрасте женщине следует знать, как правильно целоваться, чтобы укрепить связь с любимым человеком и наслаждаться чувственным процессом слияния губ.





Некоторых моментов нужно избегать во время поцелуя. Во-первых, не стоит пускать слюну. Во-вторых, не пытайтесь слишком глубоко засунуть язык партнеру во время поцелуя: старайтесь избегать резких интенсивных движений. В-третьих, перед поцелуем не рекомендуется употреблять лук или чеснок. Неприятный и неожиданный запах может вызвать отвращение у мужчины.



Однако существуют приемы, которые считаются допустимыми и желательными в этом романтическом ритуале. Итак, как правильно целоваться?

Попробуйте слегка покусывать губы партнера, это добавит нотки страсти в ваш поцелуй. Также их можно посасывать, это также позволит сделать поцелуй более пикантным.





Использовать язык в этом деле нужно осторожно. Если почувствуете, что вашему партнеру некомфортно, то лучше завершить процесс, даже если оба знаете, как правильно целоваться.

Несмотря на пылкие чувства, предпочтения в поцелуях с любимым человеком могут оказаться совершенно разными. Поэтому старайтесь откровенно разговаривать по этому поводу, деликатно обсуждать варианты и экспериментировать с различными техниками.





Найти баланс между страстью и удовольствием дорогого стоит, поэтому вопрос о том, как правильно целоваться актуален не только ко Дню святого Валентина. Запоминайте советы от "Клео.ру" и готовьтесь к идеальному свиданию!