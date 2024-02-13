Три самых бесполезных предмета в женской сумочке

Всегда иметь при себе косметику, музыкальный плеер, кошелек и ключи от квартиры – желание объяснимое. Однако среднестатистическая женская сумка содержит и бесполезные предметы. Они занимают свободное место, хотя используются редко или вообще остаются нетронутыми.

Первым в списке лишних вещей "Клео.ру" представляет швейный набор. Хотя дырки на одежде появляются внезапно, все же чаще мы их обнаруживаем только дома. К тому же зашивать вещи, надетые на себя, считается плохой приметой.





Вторым бесполезным предметом, который содержит почти каждая женская сумка, является мешочек с монетами. Изредка груда мелочи может использоваться для оплаты проезда и покупки безделушек. Но если женщина активно использует банковскую карту, кучка мелких монет становится дополнительным грузом.





Закрывает перечень трех самых ненужных "постояльцев" женской сумки – папка с рекламными флаерами, старыми квитанциями и прочими бумажками. Некоторые чеки могут быть токсичными, поэтому их следует утилизировать без промедлений. Когда сумка превращается в обитель макулатуры, это говорит о необходимости навести в ней порядок.



