Стиль собачки: самый странный и нелепый сексуальный опыт

Все люди занимаются этим, и кажется, в такие моменты нет места неожиданностям. Но у каждой пары есть странные и забавные истории о сексе.





Одна из забавных историй о сексе принадлежит 39-летнему Николаю – рассказывает портал "Страсти". Его встреча с девушкой начиналась романтично. Пара была дома, они вместе смотрели кино, пили вино и приятно проводили время. Постепенно свидание перешло на этап поцелуев и ласк.

Николай и его пассия решили перебраться в спальню и заняться сексом. И в самый пик их страсти питомец решил добавить ярких впечатлений. Пес Николая прибежал в спальню, запрыгнул на кровать и начал испражняться. Проблема была еще в том, что питомца настигло расстройство, и романтика была запятнана жидким стулом бедной собачки. Такой опыт точно запомнился всем его участникам надолго. А словосочетание "стиль собачки" заиграло новыми красками.

А 29-летняя Эвелина поделилась историей о том, как они с бойфрендом решили разнообразить секс и добавить в него вкуса. Парень намазал тело Эвелины соусом, но быстро понял, что просто слизывать его неинтересно...и пошел на кухню за сухариками. Заодно и подкрепился в порыве страсти.

Наверное, у каждого человека есть странные и забавные истории о сексе. Иногда они просто остаются в памяти, а иногда становятся началом крепких и счастливых отношений. В любом случае, такой необычный сексуальный опыт точно запомнится на всю жизнь.