Хотя они не способны заменить профессиональную медикаментозную терапию, важно осознавать, что пища может оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему. Диетолог Кабанов перечислил список продуктов для гипертоников.

Зеленый чай обладает способностью улучшать кровообращение за счет расширения сосудов. Однако, из-за тонизирующего эффекта зеленого чая, лучше избегать его употребления перед сном.





Рассмотрим чеснок – это не просто продукт для гипертоников, а настоящий кладезь здоровья. Его богатый состав, включающий эфирные масла, не только способствует снижению артериального давления, но и помогает стабилизировать уровень холестерина в крови.





Обратим внимание на свеклу. Этот удивительный продукт для гипертоников издавна ценится за свои благотворные эффекты на организм, включая понижение холестерина и профилактику атеросклероза, а также за способность очищать пищеварительную систему.





Имбирь способен улучшать здоровье человека за счет снижения давления и выведения токсинов, что положительно сказывается на эластичности сосудов. К тому же, сочетание имбиря с медом значительно усиливает его профилактические свойства.





ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ СУЖАЮТ СОСУДЫ

Для тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, включая атеросклероз и повышенное артериальное давление, рекомендуется следить за правильным питанием. Это касается сливочного масла, богатого холестерином и насыщенными жирами. Его употребление особенно касается лиц старше 50 лет и тех, кто страдает от хронических сердечно-сосудистых недугов.





Также следует ограничить потребление жирных видов мяса, таких как утка, свинина и говядина, а также бульонов, приготовленных на их основе. Эти продукты для гипертоников являются преобладающими источниками холестерина и насыщенных жиров, которые могут оказать негативное воздействие на уже уязвимые сосуды.





А также следует уменьшить употребление кофе, поскольку он имеет свойство вызывать сужение кровеносных сосудов, что особенно рискованно для кровообращения в мозге. К тому же, продукты для гипертоников с высоким содержанием жиров, включая некоторые молочные изделия, содержат жиры, неблагоприятные для тех, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой.



