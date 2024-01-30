Сытный домашний обед: готовим жаркое с курицей и картофелем

Жаркое из курицы с картошкой – прекрасное решение для домашнего застолья. Это блюдо можно подавать к столу как в обычный день, так и в праздничный. Особенную сочность мясу и запеченному картофелю придадут помидоры и болгарский перец. Аромат пряностей в этом блюде будоражит аппетит и заставляет класть в тарелку добавку! Давайте скорее готовить вкуснейший обед по рецепту от редакции "Клео.ру".

Для приготовления жаркого вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 граммов куриного филе

600 граммов картофеля

200 граммов болгарского перца

100 граммов помидоров

2 луковицы

4 зубчика чеснока

Петрушка, укроп

Соль, перец черный молотый, паприка

Растительное масло





Сначала готовим ингредиенты. Куриное филе можно заменить бедром птицы. Количество зелени и специй регулируйте по вашему вкусу.

Куриное мясо режем кусочками и перекладываем в миску. Добавляем соль, перец, паприку и немного растительного масла. Тщательно перемешиваем.



В глубокую разогретую сковородку наливаем растительное масло и выкладываем мясо. Пока оно готовится, режем крупными дольками картофель, а лук – полукольцами. Обжариваем курицу примерно 15 минут, периодически перемешивая ее на сковородке. После того, как мясо будет готово, выкладываем его на отдельную тарелку.

На это же масло, где жарилась курица, выкладываем порезанный картофель и обжариваем его до готовности. В это время режем отдельно остальные овощи и зелень.

Картофель кладем на отдельную тарелку. В этом же масле 5 минут жарим лук. После этого добавляем остальные овощи и обжариваем все вместе еще 5 минут. Затем выкладываем в сковородку картофель и мясо. Посыпаем солью и специями и накрываем крышкой. Тушим около 10 минут до полной готовности мяса. Ваше жаркое готово! Приятного аппетита!