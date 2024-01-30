Российские ученые рассказали, почему несовершеннолетние набивают тату

Российские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что существует несколько причин, почему несовершеннолетние набивают тату. Эксперты взаимодействовали с девушками и юношами, которые были замечены в употреблении различных влияющих на психику веществ. Результатами наблюдений поделились в пресс-службе Тюменского медицинского университета.

Как отмечает доцент психологической кафедры Андрей Бухна, подросток, нанося изображение на свое тело, хочет показать таким образом, что он имеет собственные идеи и ценности. Молодые люди, по его мнению, за неимением жизненного опыта часто закрыты и недоверчивы. Именно поэтому, проводя исследование, необходимо иметь дополнительные методы, которые помогут полностью понять ход мыслей юных испытуемых, определить мотивы их поступков, а также выяснить, поведение каких людей они повторяют.

В рамках эксперимента были изучены жизни 70 несовершеннолетних представителей молодого поколения в возрасте от 13 до 16 лет. Все они наблюдались в областном центре профилактики и реабилитации и получали психологическое сопровождение. Эксперты отмечают, что у половины подопечных центра на теле были замечены татуировки. В основном подростки наносили на себя символические даты, аббревиатуры, знаки и прочие рисунки.





Проведенное исследование выявило следующее: одна третья часть школьников наносили тату, чтобы произвести впечатление на авторитетного для них человека. Другая треть таким образом заявляла миру о собственной независимости. Остальные подростки хотели испытать физическую боль и навсегда оставить на теле напоминания о каких-то моментах жизни.

Доцент психологической кафедры Бухна также отмечает, что наличие на теле изображений криминального характера говорит о возможном преступлении, которое совершил сам подросток. Специалист считает, что несовершеннолетние набивают такие тату, чтобы иметь дополнительный способ коммуникации среди ему подобных.