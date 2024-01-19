Стилист Майорова указала на главную ошибку восприятия модных трендов

Нашумевший показ "Miu Miu осень-зима 2023" вызвал много вопросов у модников и модниц. Разве можно надеть на себя то же самое, что демонстрировали модели на подиуме? Торчащие колготки, натянутые до самого пояса, трусы, надетые поверх колготок? Выходит, что можно, ведь некоторые тут же ринулись слепо повторять задумки модельеров. Но стоит ли это того и как вообще выглядит? Как адаптировать модные тренды для повседневной жизни, рассказала стилист Ольга Майорова.





По словам эксперта, показ "Miu Miu" сразу же назвали антитрендовым, ведь на нем были сплошь и рядом вышедшие из моды кардиганы из тонкого трикотажа и юбки до середины колена, которые, казалось бы, уже совсем неактуальны.

Главная ошибка модниц в том, что они копируют все буквально, как рассказывает эксперт. Если слепо следовать модным трендам и надевать на себя то же самое, что и на моделях, для вашего образа это ничем хорошим не кончится.

Что же делать? Как адаптировать моду?

Стилист рекомендует уделять внимание наиболее подходящей вам детали. Это может быть верх или низ образа модели с подиума, но не все и сразу. Важно учитывать, что вы хотите сказать миру, каковы ваши ценности. И только после этого примерять экстравагантные новинки.

По мнению эксперта, большое значение имеет ваш индивидуальный стиль. Модные тренды с подиума должны вписываться в ваш гардероб и дополнять его, а не разрушать.





Также стилист порекомендовала обращать больше внимания на ту одежду, которая направлена на долгосрочную перспективу. Это всегда более выигрышно. Слишком яркие и кричащие вещи обычно выдерживают один сезон, а после про них все забывают, и они становятся неактуальными.

Модные тренды должны отражать вашу индивидуальность. В противном случае, толку от просмотра показов немного. Главное – ценить себя и выбирать то, что действительно созвучно вашему внутреннему миру, заключила эксперт.