Строго и сексуально: как составить образ в стиле "офисная сирена"

Не успел отгреметь тренд Slavic girl, обязывающий надевать меха и роскошные убранства, как тут же появился следующий. На просторах интернета только и обсуждают дерзкие образы офисных сотрудниц, одетых в стиле Office siren ("Офисная сирена"). Что это за направление и как его внедрить в свой гардероб, рассказывает редакция "Клео.ру".

Вдохновением для нового тренда стала стилистика офиса 90-х и нулевых. Именно оттуда модельеры взяли за основу юбки-карандаши, водолазки, приталенные блузки, кардиганы по фигуре, туфли-лодочки.

В нулевых образ Office siren стал вызовом. Женщины перестали быть серой массой, заполняющей пространства кабинетов и офисов. Здесь прослеживается заявка на индивидуальность, шик и проявление женской энергии. Не только работать, но и сиять – примерно так мог бы выглядеть слоган этого направления.





Чем этот стиль отличается от других? Ниже перечислены основные особенности гардероба в стиле Office siren:

Элегантность. Основу стиля представляет элегантная одежда, которая вписывается в рамки дресс-кода компании. Это важно.

Сексуальность. Неотъемлемой частью Office siren является создание образа женственного и привлекательного. Для этого нужно использовать такие элементы гардероба, которые подчеркивают достоинства вашей фигуры и позволяют увидеть красоту вашего тела.

Акценты. Каблук, шпилька, красный маникюр, яркие украшения и детали одежды, которые привлекают внимание – вот главные составляющие новомодного направления. Волосы, собранные в гладкий пучок или узкие или прямоугольные очки подчеркнут вашу принадлежность к этому стилю.





Смешение стилей. Такой прием позволит выглядеть неординарно. Стиль Office siren позволяет комбинировать традиционные элементы делового гардероба с более современными. Внедрение авангардных деталей не возбраняется.

И все же, откровенные луки не совсем вписываются в это модное направление. Грань между пошлостью и сексуальностью очень тонка, это важно иметь ввиду. Ваш образ не должен быть вульгарным. Здесь речь идет, скорее, об обтягивающей одежде, чем об откровенно открытой.

Обратите внимание на юбки-карандаши, платья-футляры, тонкие кардиганы, прозрачные блузы и топы. Все это можно смело использовать для стиля Office siren. Длина не имеет особенного значения. Большую роль играет плотность ткани.

Повторить стиль "офисная сирена" несложно. Достаточно надеть мини-юбку или юбку А-силуэта из плотной ткани. Подойдет и юбка-макси с высоким разрезом. На верх вполне подойдет водолазка и приталенный жакет. Сапоги с острым мысом отлично дополнят ваш образ.