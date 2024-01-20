Как правильно пользоваться капсулами для стирки

Всегда внимательно прочитывайте инструкции на упаковке капсул. Там указаны рекомендации по количеству капсул, которые следует использовать для разных типов загрязнений и размеров стирок. Также обратите внимание на рекомендации относительно температуры воды и типа ткани.



В большинстве случаев, капсулу следует положить прямо в барабан стиральной машины перед загрузкой белья. Убедитесь, что капсула не попадает в прямой контакт с одеждой, чтобы избежать пятен или повреждения ткани.



Чтобы избежать преждевременного растворения капсулы, рекомендуется не использовать их с мокрыми руками. Сухие руки помогут сохранить целостность капсулы до того момента, когда она будет полностью взаимодействовать с водой во время стирки.





Капсула должна иметь достаточно места для полного растворения и распределения моющего средства, важно не переполнять стиральную машину. Следуйте рекомендациям производителя относительно максимальной загрузки.



Чтобы предотвратить случайное попадание капсул в руки детей или животных, храните их в недоступном для них месте. Капсулы могут быть привлекательными для детей из-за ярких цветов и формы.



Если на вашей одежде есть пятна, следуйте рекомендациям по предварительной обработке пятен, указанным на упаковке капсул. Возможно, вам потребуется предварительная обработка пятен перед стиркой.

