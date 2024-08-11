Лечебные свойства травы зверобоя: природное средство для здоровья и долголетия

В народной медицине широко применяется лекарственное растение, имеющие очень широкий спектр действия. Это трава зверобой, о лечебных средствах которой было известно уже в старину. В настоящее время растение с ярко-желтыми соцветиями и мелкими листьями тоже пользуется популярностью при лечении различных заболеваний. Клео.ру в этой статье рассказывает о том, какой пользой наделена эта трава, и какие возможные противопоказания к применению она имеет.

Основные лечебные свойства зверобоя

Трава зверобой представляет собой уникальное растение, которое благотворно влияет на весь организм. Его отвар рекомендовано употреблять людям, которые испытывают повышенные нагрузки и занимаются изнурительной работой, а также при быстрой утомляемости. Это обусловлено тем, что зверобой содержит в своем составе рекордное количество полезных веществ. В их число входят флавониды, аскорбиновая кислота, каротин, гиперин, эфирные масла, дубильные вещества.

Польза зверобоя для здоровья обусловлена следующими действиями:

витамин Е является основным компонентом этой травы и обеспечивает защиту организма от воздействия свободных радикалов;

витамин А положительно сказывается на состоянии кожи, улучшает зрение;

витамин С способствует повышению иммунитета, укреплению хрящей и суставов;

рутин повышает прочность сосудов;

дубильные вещества оказывают ранозаживляющее действие, снимают воспалительные состояния;

никотиновая кислота благотворно сказывается на работе сердца;

фитонциды оказывают противомикробное действие.





Применение зверобоя в народной медицине

Благодаря пользе зверобоя для организма он широко используется в народной медицине. Траву применяют для лечения целого спектра заболеваний, к числу которых относятся следующие:

улучшение работы пищеварительного тракта благодаря желчегонному действию, нормализации обменных процессов. Зверобой применяют для лечения гастритов, колитов, язвенной болезни, заболеваний печени, желчного пузыря, почек, мочевыводящих путей, при диарее;

лечение нервозов, снятие нервного напряжения, бессонницы, головной боли, благотворное воздействие при ПМС и климаксе у женщин;

нормализация кровообращения, работы сердца;

снятие отеков, воспалительных состояний суставов, улучшение их подвижности;

ранозаживляющее действие при всевозможных порезах;

улучшение состояния кожи в борьбе с угревой сыпью и при прочих проблемах;

снятие отеков и усталости ног с помощью ванночек.





Противопоказания и возможные побочные эффекты

Хотя зверобой чрезвычайно полезен для здоровья, все же его следует применять с осторожностью. Это обусловлено наличием в его составе определенных ядовитых веществ, которые могут оказать негативное воздействие на организм при некоторых состояниях. Так, Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие противопоказания и возможные побочные эффекты этой травы:

чрезмерное употребление зверобоя способно спровоцировать повышение артериального давления, поэтому он противопоказан гипертоникам;

передозировка лекарственного растения может вызвать головную боль, тошноту, спровоцировать появление крапивницы;

трава противопоказана для одновременного употребления с антибиотиками и антидепрессантами;

зверобой способствует повышению восприимчивости кожных покровов к ультрафиолету, поэтому во время употребления травы стоит воздержаться от длительного нахождения под солнечными лучами;

к числу побочных действий, вызванных продолжительным приемом зверобоя, относится снижение потенции у мужчин;

трава противопоказана в период беременности и кормления грудью. Это обусловлено, тем, что сокращения матки под воздействием зверобоя, становятся более интенсивными, что может вызвать выкидыш.





Подведем итог

Теперь вы знаете о лечебных свойствах травы зверобоя и о возможных побочных действиях, которые способен вызвать ее прием. Помните, что главное – соблюдать умеренность и придерживаться дозировки. Чтобы ее определить, будет не лишним проконсультироваться с врачом, перед тем, как начинать принимать зверобой.