Как массаж помогает улучшить осанку

Сидячий образ жизни и минимальная физическая активность сегодня являются одними из самых частых причин болей в спине, искривления позвоночника и мышечного тонуса. Современные технологии предлагают множество аппаратных процедур расслабления мышц, но самым доступным и эффективным способом улучшения здоровья позвоночника по-прежнему остается массаж в дополнение к спортивной нагрузке. О том, какие техники массажа способствуют поддержанию осанки, рассказала предприниматель и основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова.





Здоровая спина – залог хорошего качества жизни, ведь именно она становится каркасом для всего тела, беря на себя внешние нагрузки, обеспечивая правильное функционирование рук и ног, а также влияя на работу сосудов, сердца и ЖКТ.

Массаж, как одна из древнейших техник мануальной терапии, имеет множество направлений, каждое из которых нацелено на решение конкретных задач, связанных с болью в спине и мышечным тонусом. Например,Тайский массаж сочетает в себе элементы растяжки, что позволяет мышцам становиться гибкими и более расслабленными. Глубокий массаж выполняется с помощью сильного давления и фокусируется на глубоких слоях мышц и соединительных тканях, а миофасциальный массаж прорабатывает соединительные ткани вокруг мышц медленными движениями с помощью мягких захватов и растяжения тканей кончиками пальцев, кулаками или локтями. Но какой бы массаж вы не выбрали: спортивный, лимфодренажный, расслабляющий или классический, – все они сочетают в себе техники разминания, растяжения, точечного давления и поглаживания с целью избавления зажимов и спазмов.

Положительное влияние массажа на осанку





1. Снижает мышечные спазмы

Перенапряжение мышц происходит из-за сильного переутомления мышечных волокон. Данная проблема особенно актуальна для людей, которые долго находятся в одной позе, например за компьютером или в автомобиле, или , напротив, перегружают себя физической активностью. Частое пренебрежение проблемой может привести к спазму, оттоку крови, головной боли или мигрени. Регулярное посещение профессионального массажиста способствует восстановлению мышечной ткани, увеличению эластичности кожи, расслаблению мышц и возвращению спины в естественное и правильное положение.

2. Повышает общую гибкость

Регулярные сеансы массажа помогают расширить диапазон движений и сделать мышцы эластичнее и мягче, что крайне важно для поддержания правильной осанки. Со временем движения станут выполняться с большей эффективностью и безопасностью, снижая риск травм во время тренировок или в повседневной жизни.

3. Стимулирует кровоток

С помощью специальных техник массажа можно добиться улучшения кровообращения, что способствует эффективному распределению кислорода и различных питательных веществ по организму.

4. Бережное отношение к телу

Во время курса массажа происходит контакт со своим телом, что помогает лучше прочувствовать проблемные участки и определить причину болей. Тело может реагировать не только на внутренние факторы, но и на внешние, например, на неудобный матрас, неправильно организованное рабочее пространство или тяжелые сумки/рюкзаки. Внимание к таким, с первого взгляда, незначительным деталям способствует более осознанному отношению к своему телу.

Основные причины нарушения осанки





- Низкая подвижность в течение дня и долгое пребывание в одном положении негативно сказываются на мышцах и приводит к искривлению позвоночника.

- Неправильно подобранная обувь. Например, с высоким каблуком или неподходящей формой, размером может привести к неправильному распределению веса и как следствие к нарушению положения тела.

- Неверное распределение нагрузки. Это, зачастую, связано с привычкой носить тяжелые вещи на одной стороне и задействовать в движении более удобную часть тела.

- Организация рабочего места, которая не соответствует индивидуальным особенностям тела. Стоит обращать внимание и правильно регулировать высоту стола, стула и расположение монитора.

- Использование телефона, особенно на протяжении долгого времени, негативно сказывается на шее. Со временем она вытягивается вперед, а с возрастом возможно появление грыж, развитие артроза суставов и позвоночника.

Регулярные курсы массажа показаны:

1. Людям с мышечными болями и гипертонусом. Для них будет эффективен глубокий тканевый массаж, который способствуют расслаблению мышц, улучшению кровообращения и уменьшению воспалительных процессов.

2. Спортсменам для более эффективного восстановления, уменьшения риска травм и улучшения общей физической формы.

3. Работникам офисов и людям, проводящим много времени за компьютером – регулярное посещение сеансов массажа поможет снять напряжение в мышцах, улучшить осанку, циркуляцию крови и повысить уровень концентрации.

4. Людям,чья деятельность связана с поднятием тяжестей, – для снятия зажимов, предотвращения получения травм и разрывов.

Массаж – это не только приятное времяпрепровождение, но и эффективный инструмент улучшения самочувствия и поддержания осанки. Он помогает снять мышечное напряжение, восстановить баланс между различными группами мышц и повысить гибкость, что в свою очередь способствует правильному положению тела.