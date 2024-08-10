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Лишай у человека: эффективные методы лечения

Лишай у человека: эффективные методы лечения

Узнайте, как лечить лишай у человека, какие существуют виды заболевания, и какие методы лечения являются самыми эффективными.

Ни один человек не застрахован от возникновения различных заболеваний, которые могут иметь самые разные проявления. К их числу относится и кожный воспалительный процесс, известный как лишай. Заболевание опасно тем, что со временем может вызвать патологический процесс. Именно поэтому, столкнувшись с подобным явлением, важно знать, как лечить лишай у человека, и какие меры нужно незамедлительно предпринять.

Виды лишая

Лишай у человека – это целая группа кожных заболеваний, которые имеют схожие симптомы, однако могут возникать по разным причинам. Лишай имеет множество разновидностей, для каждой из которых свойственны свои внешние проявления и локализация. К их числу относятся следующие:

  • Розовый лишай – образовывается на фоне перенесенного ОРВИ или гриппа. Таким заболеванием невозможно заразиться, а проходит оно само спустя несколько недель.
  • Стригующий лишай наиболее часто наблюдается у детей, которые заражаются заболеванием от животных.
  • Лишай на волосистой части головы характеризуется возникновением нескольких мелких или крупных очагов.
  • Опоясывающий лишай – заболевание свойственно преимущественно людям пожилого возраста.
  • Отрубиевидный лишай – заболевание, возникающее преимущественно в межсезонный период.
  • Красный плоский лишай может образовываться как на кожных покровах, так и на слизистой оболочке рта или в области половых органов.
  • Псориаз – аутоиммунное заболевание.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Причины и симптомы лишая

Заболеванию подвержены как взрослые люди, так и дети. Прежде всего, к группе риска относятся люди, перенесшие сильное переохлаждение в недавнем времени, страдающие от ослабленного иммунитета. Вызвать лишай у человека могут самые разные причины, к числу которых относятся следующие:

  • Вирусная или грибковая инфекция. Поражение кожных покровов может возникнуть в результате контакта с животным, другим человеком или просто прийти из окружающей среды.
  • Вирус герпеса, присутствующий на человеческой коже, который не проявляется до определенного времени, но начинает активно размножаться при появлении определенных условий.
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Симптоматика зависит от той или иной разновидности заболевания. С учетом этого Клео.ру отмечает следующие проявления:

  • Жибера или розовый лишай. Характерные признаки заболевания – пятна розового либо светло-коричневого оттенка, имеющие круглую или овальную форму. Они постепенно переходят на новые участки кожи и разрастаются, слегка зудят.
  • Стригующий лишай. Пятна появляются бессимптомно, но после начинают зудеть.
  • Лишай на волосистой части головы. Внутри очагов поражения находятся волоски, обломанные на 5-8 мм от поверхности кожи, на кончиках которых находятся споры грибка.
  • Опоясывающий лишай имеет локализацию в межреберной области, вызывает сильные болезненные ощущения и зуд.
  • Отрубиевидный лишай проявляется появлением пятен, шелушащихся по краям.
  • Красный плоский лишай на коже, слизистой рта или половых органах. Для него свойственен сильный зуб, при расчесывании лишай имеет быстрое распространение на другие участки.
  • Псориаз – выражается появлением небольших бляшек на теле и пятен на волосистой части головы. На очагах поражения образуются трещинки и мелкие пузырьки, возникает зуд.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Методы лечения лишая

В зависимости от разновидности заболевания, его локализации и степени прогрессирования подбираются определенные методы лечения лишая. Некоторые его формы могут пройти самостоятельно, к примеру, это розовый лишай. В случае его возникновения следует лишь уделять внимание соблюдению гигиены и ограничению применения косметических средств. однако некоторые разновидности лишая крайне опасны, поскольку могут перейти в хроническую форму, поэтому обязательно требуют грамотного лечения. Среди основных мер борьбы с заболеванием можно отметить следующие:

  • лечение лишая на лице подразумевает прием антигистаминных препаратов, соблюдение диеты, применение кортикостероидных кремов;
  • лечение лишая на руках включает прием антигистаминных, анальгезирующих и антивирусных средств;
  • лишай, свойственный для псориаза, лечат корректировкой рациона питания, приемом витамина D, кортикостероидов, иммунодепрессантов;
  • отрубевидный лишай на теле устраняют с помощью мазей, гелей, обладающих противогрибковым эффектом. В тяжелых случаях могу потребоваться таблетки или инъекции.

К числу эффективных народных средств для лечения лишая относятся березовый деготь, скипидарная мазь. Для устранения зуда используют мазь календулы, облепиховое масло, капустный лист, смазанный сметаной.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Когда обращаться к врачу

При возникновении пятен на кожных покровах или очагов поражения в других зонах рекомендуется обязательно обратиться к врачу. Это необходимо, чтобы специалист провел правильную диагностику заболевания и выявил, чем именно оно вызвано. В зависимости от этого будет назначено лечение лишая, которое будет максимально эффективным, поскольку будут учтены все факторы. В любом случае самолечение крайне нежелательно, так как может привести к весьма неприятным последствиям.

Подведем итог

Теперь вы знаете, как лечить лишай у человека с учетом той или иной разновидности заболевания. Помните о необходимости незамедлительного обращения к врачу при появлении первых характерных симптомов. Это поможет вам избежать неприятных последствий и перехода заболевания в хроническую стадию.

10 августа 2024, 16:12
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

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