Лишай у человека: эффективные методы лечения

Ни один человек не застрахован от возникновения различных заболеваний, которые могут иметь самые разные проявления. К их числу относится и кожный воспалительный процесс, известный как лишай. Заболевание опасно тем, что со временем может вызвать патологический процесс. Именно поэтому, столкнувшись с подобным явлением, важно знать, как лечить лишай у человека, и какие меры нужно незамедлительно предпринять.
Виды лишая
Лишай у человека – это целая группа кожных заболеваний, которые имеют схожие симптомы, однако могут возникать по разным причинам. Лишай имеет множество разновидностей, для каждой из которых свойственны свои внешние проявления и локализация. К их числу относятся следующие:
- Розовый лишай – образовывается на фоне перенесенного ОРВИ или гриппа. Таким заболеванием невозможно заразиться, а проходит оно само спустя несколько недель.
- Стригующий лишай наиболее часто наблюдается у детей, которые заражаются заболеванием от животных.
- Лишай на волосистой части головы характеризуется возникновением нескольких мелких или крупных очагов.
- Опоясывающий лишай – заболевание свойственно преимущественно людям пожилого возраста.
- Отрубиевидный лишай – заболевание, возникающее преимущественно в межсезонный период.
- Красный плоский лишай может образовываться как на кожных покровах, так и на слизистой оболочке рта или в области половых органов.
- Псориаз – аутоиммунное заболевание.
Причины и симптомы лишая
Заболеванию подвержены как взрослые люди, так и дети. Прежде всего, к группе риска относятся люди, перенесшие сильное переохлаждение в недавнем времени, страдающие от ослабленного иммунитета. Вызвать лишай у человека могут самые разные причины, к числу которых относятся следующие:
- Вирусная или грибковая инфекция. Поражение кожных покровов может возникнуть в результате контакта с животным, другим человеком или просто прийти из окружающей среды.
- Вирус герпеса, присутствующий на человеческой коже, который не проявляется до определенного времени, но начинает активно размножаться при появлении определенных условий.
Симптоматика зависит от той или иной разновидности заболевания. С учетом этого Клео.ру отмечает следующие проявления:
- Жибера или розовый лишай. Характерные признаки заболевания – пятна розового либо светло-коричневого оттенка, имеющие круглую или овальную форму. Они постепенно переходят на новые участки кожи и разрастаются, слегка зудят.
- Стригующий лишай. Пятна появляются бессимптомно, но после начинают зудеть.
- Лишай на волосистой части головы. Внутри очагов поражения находятся волоски, обломанные на 5-8 мм от поверхности кожи, на кончиках которых находятся споры грибка.
- Опоясывающий лишай имеет локализацию в межреберной области, вызывает сильные болезненные ощущения и зуд.
- Отрубиевидный лишай проявляется появлением пятен, шелушащихся по краям.
- Красный плоский лишай на коже, слизистой рта или половых органах. Для него свойственен сильный зуб, при расчесывании лишай имеет быстрое распространение на другие участки.
- Псориаз – выражается появлением небольших бляшек на теле и пятен на волосистой части головы. На очагах поражения образуются трещинки и мелкие пузырьки, возникает зуд.
Методы лечения лишая
В зависимости от разновидности заболевания, его локализации и степени прогрессирования подбираются определенные методы лечения лишая. Некоторые его формы могут пройти самостоятельно, к примеру, это розовый лишай. В случае его возникновения следует лишь уделять внимание соблюдению гигиены и ограничению применения косметических средств. однако некоторые разновидности лишая крайне опасны, поскольку могут перейти в хроническую форму, поэтому обязательно требуют грамотного лечения. Среди основных мер борьбы с заболеванием можно отметить следующие:
- лечение лишая на лице подразумевает прием антигистаминных препаратов, соблюдение диеты, применение кортикостероидных кремов;
- лечение лишая на руках включает прием антигистаминных, анальгезирующих и антивирусных средств;
- лишай, свойственный для псориаза, лечат корректировкой рациона питания, приемом витамина D, кортикостероидов, иммунодепрессантов;
- отрубевидный лишай на теле устраняют с помощью мазей, гелей, обладающих противогрибковым эффектом. В тяжелых случаях могу потребоваться таблетки или инъекции.
К числу эффективных народных средств для лечения лишая относятся березовый деготь, скипидарная мазь. Для устранения зуда используют мазь календулы, облепиховое масло, капустный лист, смазанный сметаной.
Когда обращаться к врачу
При возникновении пятен на кожных покровах или очагов поражения в других зонах рекомендуется обязательно обратиться к врачу. Это необходимо, чтобы специалист провел правильную диагностику заболевания и выявил, чем именно оно вызвано. В зависимости от этого будет назначено лечение лишая, которое будет максимально эффективным, поскольку будут учтены все факторы. В любом случае самолечение крайне нежелательно, так как может привести к весьма неприятным последствиям.
Подведем итог
Теперь вы знаете, как лечить лишай у человека с учетом той или иной разновидности заболевания. Помните о необходимости незамедлительного обращения к врачу при появлении первых характерных симптомов. Это поможет вам избежать неприятных последствий и перехода заболевания в хроническую стадию.