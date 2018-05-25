Лечим жировой гепатоз печени, которому подвержены 65% людей

Более 65% полных людей подвержены состоянию, именуемому в медицине жировой гепатоз печени. Они живут, не зная, что это такое и чем его лечить, и даже не подозревают о том, что он у них есть. Как любое хроническое заболевание не воспалительного характера, на начальных стадиях редко сопровождается выраженными симптомами, хотя встречается не только у полных.

В медицине есть несколько синонимических терминов для обозначения первого шага к циррозу, и когда говорят об ожирении печени, стеатозе, жировой инфильтрации, жировом гепатозе печени – имеется в виду негативный процесс, спровоцированный деструктивными изменениями в клетках печени.

Не зная, что это такое, нередко не подозревая о его присутствии, и не задумываясь, чем его лечить, человек уверенно идет к циррозу, за котором уже маячит вполне реальный летальный исход.

Характер проблемы

Жировой гепатоз печени – это такое состояние, которое возникает в результате патологического воздействия на печень. Чаще всего оно встречается в хроническом течении, развиваясь постепенно у каждого потенциального пациента, подвергающего свою печень вредным воздействиям. Только у тех, кто подвергся отравлению токсическим ядом, может проявиться острая форма.

Характер симптоматики болезни зависит от фактора, ставшего стартовым механизмом развития. Степень развития болезни может нарастать из-за незнания о ней пациента.

Пока он не думал, что это за заболевание и чем его лечить, наступил этап, когда симптомы стали проявляться. Присутствующая патология, нарушая естественную функциональность органа, приводит и к другим негативным состояниям.

95% людей, которым поставлен диагноз жировой гепатоз печени, превысили более, чем на 30% допустимую норму своего веса.

Часто недуг поражает людей, злоупотребляющих алкоголем. Но у гепатолога, при ответе на вопрос, что это такое, есть возможность рассказать, что есть несколько видов заболевания, объединенных одним термином. И чем лечить болезнь, зависит от стадии, на которой пациент обратился за помощью. Иногда недуг можно пресечь и обратить в нормальное состояние.

Бывает, что визит к врачу состоялся на том этапе, когда это делать уже поздно, потому что гепатоз переходит в другое заболевание, например, гепатит – воспаление печени, или цирроз.

Причины развития болезни многообразны, но любая возможная из них имеет схожий механизм развития. До определенного момента печень, у которой есть огромный защитный потенциал, и способность к самовосстановлению, стоически сопротивляется деструктивным воздействиям и пытается их нейтрализовать. Расстройства обмена веществ, естественного клеточного метаболизма, заболевания пищеварительного тракта, рано или поздно приводят к утрате этих способностей.

Нарушение питания клеток и сбой липидного обмена вызывает замещение их структуры фиброзной тканью. Жировая ткань переполняет клетку и полностью заменяет гепатоциты липидными соединениями.

Отмирание гепатоцитов приводит к замене их соединительной тканью, в результате чего железа внешней секреции утрачивает свою естественную функциональность.

Стадии развития и симптомы

Симптомы болезни зависят от стадии развития, как и во многих других заболеваниях гепатобилиарной системы. Они могут вовсе не проявляться на ранних этапах, а чуть позже выглядеть как проявление патологии пищеварения, и сопровождаться размытыми болями в области правого подреберья.

При своевременно проведенном осмотре можно диагностировать гепатоз своевременно, и прекратить развитие процесса перерождения клеток. Но во многих случаях этого не происходит, особенно, если пациент страдает алкоголизмом.

У гепатоза любой этиологии отмечают три стадии развития:

Ожирение, при котором избыток липидов просто скапливается внутри гепатоцита и практически никак себя не проявляет; Негативный процесс становится интенсивнее, клетки образуют скопления, между ними разрастается соединительная ткань; Жировые клетки начинают превалировать над печеночными, площадь их концентрации увеличивается, и соединительной ткани уже довольно много (этот этап называют предциррозным).

Есть еще классификация для клиницистов, в основе которой лежит принцип дифференциации по скоплению жировых клеток: в отдельных зонах (зональная), на более значительных площадях, но обособленно (локальная), диффузная – когда печеночные доли заполнены жиром, отчего практически не работают, диссиминированная (та же предциррозная), с равномерным поражением всей печени.

На ранних стадиях симптомов может и не быть. На более поздних присутствуют ощущения тошноты и тяжести, нарушения стула и пищеварения, с которыми трудно различить патологии ЖКТ и дисфункциональность печени.

При алкогольной форме это чаще всего соотносят с похмельным синдромом. На этапе значительного развития поражения печени у человека проявляется асцит (скопление жидкости в брюшной полости), изменения в речи и поведении, желтуха и даже нарушение координации.

Основные причины возникновения и виды

Гепатоз бывает 2 видов: врожденный и приобретенный (или первичный и вторичный). Врожденный вызван наследственными факторами, аномалиями внутриутробного развития и чаще всего связан с нарушениями билирубинового обмена, заложенными на генном уровне. Вторичный гепатоз развивается на фоне любого фактора, постоянно разрушающего печень.

В зависимости от провокатора или патогенного агента выделяют и виды жирового гепатоза:

группа пигментных связана с нарушениями на генетическом уровне и передается по наследству;

алкогольный гепатоз развивается на фоне систематического злоупотребления алкоголем;

токсический может быть спровоцирован отравлением ядами, злоупотреблением медикаментами, наркотиками, работой на вредном производстве и т. д.;

гепатоз беременности случается при нарушениях гормонального фона, приводящих к сбою синтезирования и оттока желчи;

вторичный, связанный с нарушениями метаболизма может быть спровоцирован другими заболеваниями, присутствующими в организме (список таких причин довольно длинный – от сахарного диабета, до заболеваний органов пищеварительной, обменной и гепатобилиарной систем).

Своевременное лечение имеющихся патологий, отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни и регулярный медицинский осмотр позволяют выявить нарушения функциональности печени на ранних стадиях. Правильно подобранная тактика лечения позволяет обратить процесс вспять и полностью восстановить работу жизненно важного органа, вернуть ее в здоровое состояние.

Чем дольше продолжается негативное воздействие на печень, тем интенсивнее становится процесс разрушения, шире распространяется поражение и короче расстояние до воспалительных процессов (гепатита) и окончательно деструктивных (цирроза).

Возможные пути разрешения

При своевременном обнаружении гепатоз можно вылечить комплексным методом, применяя медикаментозные препараты (в том числе, и гепатопротекторы, но не только их).

Врач назначает специальную диету с исключением вредных продуктов, находит причину поражения печени и пытается ее устранить, возможно, даже применение лечебной гимнастики и методов народной медицины.

Но гораздо проще не доводить свой организм до необходимости лечения, тем более перехода на последние стадии, представляющие непосредственную угрозу организму, проходить своевременное обследование и вести здоровый образ жизни.