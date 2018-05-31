Пяточная шпора: симптомы и лечение

У людей, ведущих активный образ, достаточно часто отмечаются боли в области стопы. Одной из причин этого состояния является пяточная шпора. Патология при отсутствии лечения влечет за собой потерю трудоспособности, а нередко и инвалидность.

Понимание причин, условий ее развития позволяет правильно определить эффективную терапевтическую программу. При условии, что устраняются не только симптомы пяточной шпоры, но и причины заболевания, лечение в домашних условиях также будет эффективным.

Пяточная шпора – что это

Пяточная шпора – народное название плантарного или подошвенного фасциита. Представляет собой развившиеся воспаление фасции с подошвенной стороны. В свою очередь, плантарная фасция – пластина, которая состоит из соединительной ткани. Начинается от верхней точки пяточной кости и дальше, следуя поверх мышц по всей подошве, делится на пять лучей, соединяющихся с пальцами.

За счет того, что фасция всегда натянута, продольный свод стопы поддерживается в анатомическом положении. Соответственно, нагрузка, приходящаяся на него во время ходьбы, распределяется равномерно. Кроме того, пластина защищает подвижные кости, суставы стопы от повреждений.

Во время ходьбы, длительного стояния половина веса тела принимает на себя пяточная зона ноги, что, естественно, оказывает давление на плантарную фасцию. Если нагрузка превышает природный допустимый предел, возникают микротравмы фасции. Место их локализации – место соединения с пяточной костью. У молодых людей, не имеющих проблем со здоровьем, микроповреждения заживают быстро и без последствий.

Однако, если ткань пластины своевременно не восстанавливается, организм запускает воспалительный процесс без вовлечения микробного фактора. Следствием этого является боль, отечность.

Важно помнить, что развитие болевого синдрома в начальной стадии заболевания не является сигналом, что костный нарост начал образовываться. Чаще всего, это реакция на воспаление в окружающих мягких тканях, а также разрушения в подошвенной фасции.

В клетках плантарной фасции содержится много кальция. Когда происходит их обширная гибель, высвободившееся вещество откладывается. Из-за этого воспаленная область постепенно костенеет, образуется костное образование — остеофит. Внешне оно напоминает шпору, отчего состояние и получило народное название «пяточная шпора».

Клинические проявления

Образование, развитие костного образования, при условии отсутствия хронического характера причины, протекает бессимптомно. Поэтому в таких случаях пяточную шпору обнаруживают абсолютно случайно при обследовании по другим показаниям.

Если говорить о случаях, когда микротравмы фасции носят хронический характер, больные начинают жаловаться на ощущение дискомфорта в пятке во время ходьбы. Нередко это состояние описывается как «гвоздь в пятке». Ощущение объясняется тем, что остеофит давит на мягкие ткани.

Интенсивность болевого синдрома определяется расположением нароста и только в минимальной степени его размерами. Чем ближе к нервным окончаниям, тем острее будет боль. На начальной стадии заболевания неприятные ощущения могут исчезать на некоторое время.

При отсутствии лечения боли начинают возникать даже в состоянии покоя. Постепенно накопления нерастворимых кальциевых соединений увеличиваются. Они начинают раздражать слизистую оболочку суставной сумки, рядом расположенные мягкие ткани. Характер боли становится острым, схваткообразным, нередко ноющим.

С момента появления первого клинического проявления и до выраженной болезненности может пройти от 2 недель до нескольких месяцев.

Если больной игнорирует свое состояние или было назначено неверное лечение, заболевание прогрессирует. Появляется второй симптом пяточной шпоры – изменения походки. Как показывает медицинская статистика, такое явление наблюдается в 93% случаев. Оно является следствием того, что больные, испытывая дискомфорт, непроизвольно переносят тяжесть своего тела на передние отделы стопы, наружный ее край. Следствием этого становится не только изменение походки, но и развитие поперечного плоскостопия.

Лечение шпоры в домашних условиях

Пяточные шпоры в большинстве случаев удаляются хирургическим методом. Однако есть альтернативный способ – народная медицина. Средства, предлагаемые ею, помогают растворять и выводить отложения. Наибольшая эффективность наблюдается на начальных стадиях заболевания.

Ножные ванны

Солевое распаривание

Очистить мягкие ткани от кальциевых отложений помогают теплые растворы на основе морской соли. Это вещество позволяет устранить воспаление вокруг трещин, острую боль. Для приготовления рабочей жидкости потребуется развести 100 г соли с 3–4 литрами горячей воды. Погрузить стопы в таз на 15-20 минут. Для дополнительной дезинфекции и размягчения шпоры можно дополнить пищевую соду – 2–3 ст. л. После того как пятка хорошо распарится, на ее поверхность наносят иодовую сетку.

Молочная сыворотка

Это вещество также помогает активно бороться с воспалением. Сыворотку подогреть на водяной бане. Температура – от 50 до 60°. Стопы опускают в рабочий состав на 20 минут. Если жидкость остынет, можно подлить горячей воде.

Этиловый спирт

В эмалированную емкость влить 1-2 литра спирта и подогреть на водяной бане. Стопы опускают в емкость на 20 минут. После окончания процедуры ноги вытирать не следует, лучше, если спирт впитается полностью. Надеть шерстяные носки – это поможет прогреть стопы. Количество процедур – не менее 5 процедур.

Лекарственные травы

Бороться с отложениями кальция можно при помощи смеси из равных пропорций таких лекарственных трав:

просвирняк;

крапива;

полынь;

корень лопуха.

Травы растереть, залить горячей воды. Пропорции таковы: 4 л кипятка, 6 столовых ложек трав. Отвар оставляют для настаивания, после чего проводят ванны. Лечебный курс длится от 1 до 2 месяцев.

Полезные компрессы

Компрессы являются дополнением к ножным ванным. После распаривания поверхность стоп становится более восприимчивой к полезным веществам из компонентов компресса.

Свиной жир

Сало давно известно своими противовоспалительными качествами. Компресс включает такие компоненты:

100 г соленого сала;

30 мл липового меда;

1 яйцо;

100 мл уксуса.

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Способ приготовления компреса:

Счистить соль с сала, нарезать мелкими кубиками и выжарить на сухой сковороде. Образовавшийся жир процедить и смешать с остальными компонентами. Полученную массу тщательно перемешать, перелить в стеклянную емкость и оставить в холодильнике на 48 часов. Пропитать мазью отрез марли. Затем приложить к больной пятке, зафиксировать бинтом, пищевой пленкой. Дополнительно надевается носок. Компресс оставляют на всю ночь. Убирают его по прошествии 15 минут с момента пробуждения.

Длительность лечение – 7 дней. Затем делают небольшой перерыв.

Капустный компресс

При отсутствии сала, примочку делают из отбитого листа капусты. Как только выступит сок, на поверхность наносится небольшое количество меда. Затем лист накладывается на пятку, фиксируется бинтом. Дополнительная фиксация при помощи хлопчатобумажный носок. Компресс оставляют на ночь. Процедуру повторяют от 3 до 5 раз до полного исчезновения боли, уплотнений.

Медовый компресс

Для приготовления смеси потребуется 50 мл йода, 1 ч. л. поваренной соли (мелкой), 30 г меда. Ингредиенты тщательно перемешивают. Полученной смесью пропитать ватный тампон и приложить к пятке. Оставить компресс на ночь.

Стопу обмотать целлофановым пакетом, надеть шерстяной носок. Компресс снимают по прошествии 20 минут после пробуждения. Смыть остатки теплой водой.

Теплые картофельные примочки

Следует помнить, что теплые компрессы показаны исключительно на второй или третьей стадии развития шпоры. В начале болезни длительное прогревание может спровоцировать рецидив.

Для приготовления компресса отваривают мелкие клубни в мундире. Затем их разминают до образования пюре сначала толкушкой, а потом непосредственно стопами. Остатки картофеля удаляются полотенцем. Затем поверхность пятки покрывают иодовой сеткой и утепляют стопы носком.

Луковые компрессы

Лук известен своими обеззараживающими качествами. Также он помогает уменьшать степень воспалительного процесса.

Существует несколько вариантов луковых компрессов:

Разрезать луковицы на две половины. На срез нанести несколько капель дегтя и приложить к пятке на 3-4 часа. Компресс применяют от 2 до 3 раз в неделю. Измельчить лук в пюре, сложить в пакет и надеть на ногу. Зафиксировать полотенцем, тканью. Оставить на ночь.

Гель Бишофит

Входящие в состав микроэлементы помогают прекратить рост костного нароста, снять отек. Перед применением стопа прогревается (подойдут составы для ножных ванночек). Средство наносят на салфетку и прикладывается к пятке. Фиксируется целлофаном и носком. Процедура делается перед сном. Терапевтический курс – 15 процедур. Они проводятся через день.

Чесночный компресс

По своим качествам чеснок схож с луком. Лечением им также проводят по двум рецептам:

Овощ измельчают и делают аппликацию, которую оставляют на 4 часа. Время можно сократить, если будет ощущаться дискомфорт, жжение. Хозяйственное мыло натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и водку. Компоненты перемешать и оставить для настаивания на протяжении 3 недель. Получившуюся мягкую массу наносят на подошву толстым слоем. Аппликацию оставляют на ночь. Компресс нельзя делать дольше трех дней.

Аппликация с хреном

Хрен давно применяется в народной медицине в качестве средства для устранения болевого синдрома. Компресс готовится из прокрученного через мясорубку свежего корня растения. Полученная кашица наносится на пятку, сверху заматывается полиэтиленом.

Дополнительную фиксацию обеспечивает носок. Оставить на ночь.

Компресс из крапивы

Потребуется свежая, молодая крапива. Именно на это стадии растение содержит в себе наибольшее количество полезных веществ. Листья и стебли пропускаются через мясорубку. Кашицу наносят на пятку, фиксируют пленкой, носком. Оставить на сутки. Длительность терапевтического курса – от 10 до 14 дней.

Черная редька

Уменьшение болевого синдрома наблюдается уже после 3-4 процедуры. Корнеплод измельчают и наносят полученную массу на пятку. Оставить на ночь. Утром смыть теплой проточной водой.

Лечение металлами

Воспаление, боль быстро и эффективно устраняются при помощи металлов. А именно: алюминия и меди. Например, можно прикладывать к пятке небольшие куски алюминиевой фольги. Такую аппликацию носят на протяжении всего дня.

Поверхность любой посуды из меди нагреть и приложить к месту, где образовалась пяточная шпора. Держать аппликацию следует до полного остывания посуды.