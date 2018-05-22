Какую пользу несет Цикорий для здоровья после 50 лет

Цикорий – это доступный полезный аналог напитков, содержащих кофеин. Всем, кто хочет оставаться активным, но не может или не хочет пить кофе, следует выбрать его. Цикорий в большинстве случаев оказывает на организм людей старшего возраста только положительное влияние. Его польза для здоровья после 50 лет удивительна, а вред напиток может нанести только при неправильном применении.

Что такое цикорий

Цикорием называют дикорастущий цветок с тонкими листьями, небольшими синими цветами и толстым корневищем. Именно из сушеного молотого корня готовят вкусный и полезный напиток. Его выкапывают, нарезают на куски, просушивают, перемалывают. Для приготовления напитка порошок нужно залить кипятком, а затем подождать пока он растворится.

Готовый напиток немного сладкий на вкус, поэтому добавлять в него сахар необязательно. Многие люди пьют его по утрам вместо кофе, чтобы укрепить иммунитет и получить заряд бодрости на весь день.

В состав цикория входят:

витамины группы В;

инулин;

лактулоза;

клетчатка;

витамины группы А;

натрий;

цинк;

фосфор;

железо.

Эти элементы влияют на то, что цикорий становится полезным для здоровья после 50 лет.

Цикорий продается в виде сухого порошка или напитка, приготовленного из концентрата, разведенного водой. Гораздо полезнее заваривать порошок самостоятельно. Так можно контролировать пропорции порошка и сахара, делая вкус напитка более сладким.

Чтобы выбрать хороший продукт, нужно обращать внимание на цвет порошка. Он не должен быть слишком темным. Такой цвет говорит о том, что сырье передержали на просушке, поэтому оно подгорело. Готовить напиток из такого порошка нельзя. В горелых продуктах скапливаются канцерогены, провоцирующие развитие опухолей. Качественный продукт имеет тонкий аромат, отдаленно напоминающий кофе.

Полезные свойства

Среди природных энергетков этот напиток занимает первое место по эффективности. Диетологи рекомендуют пить цикорий для поддержания иммунитета, повышения тонуса, нормализации работы нервной, пищеварительной системы.

К полезным свойствам цикория для здоровья после 50 лет относятся:

Снижение артериального давления. Он дополняет действие лекарств, расширяет сосуды, ускоряет кровоток. Нормализация сна. Выпитый вечером напиток расслабляет нервную систему, помогает бороться с бессонницей. Снижение уровня сахара в крови. Инулин контролирует уровень глюкозы, поэтому он особенно полезен для диабетиков. Ускорение выведения из организма токсинов. Инулин также способствует ускорению процесса пищеварения. Благодаря этому продукты распада быстрее выводятся из организма. Насыщение организма витаминами и минералами. Весь комплекс веществ, входящий в состав напитка, необходим для поддержания здоровья.

Цикорий – диетический продукт. В 100 гр сухого вещества содержится 21 калория, а для приготовления одной порции достаточно 5-7 грамм.

Выпитый натощак, он надолго притупляет чувство голода. Его полезно использовать во время детокс-диеты: особого метода очищения, позволяющего вывести скопившиеся шлаки и лишнюю жидкость.

Польза цикория для мужчин

Мужчины чаще женщин страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Из-за пережитых стрессов, влияния вредных привычек и нездорового образа жизни они склонны к развитию инфаркта. Цикорий будет полезен для мужчин в качестве профилактики этого заболевания.

Он укрепляет стенки сосудов, способствует нормализации давления. Благодаря этому нагрузка на мышцы сердца снижается, а кровоток усиливается. Клетки организма вовремя получают кислород, необходимый для их нормальной работы.

К полезным свойствам также можно отнести:

профилактику заболеваний половой сферы;

мочегонный эффект при воспалениях и склонности к отекам;

облегчение симптомов похмельного синдрома.

Многие мужчины после 50 лет отмечают, что при регулярном приеме цикория их физическая выносливость усиливается. Пропадает одышка, свойственная курильщикам с многолетним стажем, появляется чувство бодрости. Нормализуется частота пульса. Отдельный плюс этого напитка, как средства для укрепления здоровья мужчин – простота его приготовления.

Польза цикория для женщин после 50

С возрастом в организме женщины происходят необратимые изменения, связанные со снижением выработки женского гормона эстрогена. Это влияет на общее состояние здоровья и внешний вид: волосы и ногти становятся ломкими, кожа – дряблой.

В период менопаузы, которая у многих женщин наступает даже до 50 лет, организм испытывает особенную нагрузку. Появляется вялость, апатия, частые смены настроения, агрессия без видимой причины. Цикорий поможет стабилизировать ситуацию, насытить организм необходимыми веществами, укрепить здоровье после 50 лет.

Он полезен для женщин, которые хотят:

Отказаться от сладостей. Напиток помогает продлить чувство насыщения после еды. Это позволяет вычеркнуть из меню сладости, которые многие едят в качестве перекуса, чтобы избавиться от чувства голода между основными обедом и ужином. Улучшить состояние кожи. Содержащиеся в нем компоненты повышают упругость кожи, придают ей здоровый внешний вид. Избавиться от лишних жировых отложений. Целлюлит – следствие неправильного образа жизни и нарушений в работе выделительной системы. Цикорий ускорит обмен веществ, позволит жировым отложениям естественным образом разрушаться, а впоследствии – выводиться из организма.

Цикорий полезно не только пить, но и использовать наружно как косметическое средство. Из него легко приготовить домашний ополаскиватель для волос. Нужно взять 2-3 ложки порошка, залить водой, подождать, пока он полностью раствориться, а вода остынет до комнатной температуры.

Получившимся отваром нужно прополоскать волосы. Желательно позволить им высохнуть самостоятельно, без использования фена. Через 5-6 процедур будет заметен эффект: волосы станут гладкими и блестящими.

Вредные свойства цикория

Для людей после 50 лет любое лекарственное средство помимо пользы приносит определенный вред. Их обмен веществ замедлен, поэтому попадая в организм, цикорий воздействует на него активно и долго. Он может вызвать усиление симптомов хронических заболеваний и спровоцировать обострение.

От цикория следует отказаться людям, у которых диагностированы:

геморрой;

варикоз;

бронхит;

гастрит;

воспаление печеночной железы.

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При этих заболеваниях полезное свойство напитка расширять сосуды может быть опасно. Резкий прилив крови к пораженному болезнью органу вызывает болевые ощущения и провоцирует развитие патологии.

С осторожностью следует принимать этот напиток людям, склонным к аллергии на аскорбиновую кислоту. Содержащийся в нем витамин С может стать причиной резкого обострения заболевания, вызвать зуд и покраснение кожи.

Как употреблять цикорий

Для получения нужного эффекта достаточно выпивать 1-2 кружки напитка в день, до или во время еды. Желательно не добавлять молоко: из-за содержащихся в нем ферментов не усваивается большая часть полезных веществ, они просто выводятся из организма.

Для людей после 50 лет особенно важно получать все необходимые микро и макроэлементы, чтобы замедлить биологические процессы старения. Цикорий для них – подходящая альтернатива витаминному комплексу в таблетках.