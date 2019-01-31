Ветрянка у ребенка - симптомы и быстрое лечение

Каковы основные симптомы и лечение ветрянки знает практически каждый родитель. Но если появилась сыпь на теле и при этом сохраняется высокая температура - нужно немедленно обратиться к врачу, не занимаясь самолечением. Однако знать, как протекает ветрянка у ребенка и каков ее инкубационный период - должны все.

Симптомы ветрянки у детей

Симптомы типичны и перепутать их с чем-то другим достаточно сложно. Рассмотрим их более подробно:

Ребенка лихорадит, столбик термометра поднимается до 39-40°С. Одновременно с температурой появляются высыпания на коже. Со временем сыпь изменяется: мелкие узелки без содержимого через несколько часов становятся волдырями с блестящими напряженными стенками, с красной каемкой и углублением на вершине, как на фото. Сыпь появляется сначала в зоне роста волос, а затем распространяется на руки и ноги. Когда появляются новые высыпания, наблюдают скачок температуры тела. Через 2-3 дня после появления на месте волдырей образуются корочки. Через 10-14 дней они отпадают. В активной фазе болезни у детей наблюдаются все три стадии сыпи. В области сыпи ребенок испытывает сильный зуд. Высыпания длятся около 5 дней, затем болезнь сходит на нет. При ветрянке у ребенка могут быть и нетипичные высыпания (как на фото).

Иногда высыпания встречаются на слизистых оболочках.

Порой ветрянка у детей протекает бессимптомно, а изредка – атипично, с невысокой, до 37,5°, температурой и практически без высыпаний. Иммунитет в таком случае формируется так же, как после обычной болезни: практически пожизненный. Но вот узнать, есть ли риск заболеть при контакте с больными, можно только сдав анализ крови на антитела к возбудителю ветряной оспы.

Ветрянка у младенцев

Ветрянка у детей до года встречается крайне редко, особенно те, кто находится на грудном вскармливании. Малышей защищает иммунитет матери. Но что, если младенец – искусственник, или если его мама ветрянкой не болела, а значит, не может передать ему антитела, поскольку у нее их нет?

Еще хуже ситуация, когда мать заболела совсем незадолго до родов. На протяжении почти всей беременности вирус для плода большой опасности не представляет, а вот когда пора рожать - может произойти внутриутробное заражение. Крайне опасно протекает ветрянка у детей, которые родились с весом до 1 кг.

Все такие дети болеют ветряной оспой крайне тяжело и почти в два раза дольше, чем малыши 3-4 лет. Высокая температура вызывает у младенцев судороги, часты гнойные осложнения, включая пневмонии. Для профилактики ветрянки малышам делают противоветряночный глобулин – по сути, вводят в виде инъекции те антитела, которые мать могла бы передать через грудное молоко.

Это не вакцина, и защита у ребенка будет лишь временная, но достаточная для того, чтобы спокойно подрасти до возраста, когда можно будет вводить вакцину или относительно безопасно болеть. В комплексное лечение ветрянки у младенцев этот препарат также входит.

Если ребенок до года все же заразился ветряной оспой, необходима госпитализация: осложнения у малышей развиваются очень быстро. Старшие дети, если относительно хорошо себя чувствуют, лечатся дома под наблюдением участкового педиатра.

Инкубационный период ветрянки у детей

Время от заражения до появления первых симптомов ветрянки (инкубационный период) может составлять от 10 дней до 3 недель. При этом заразить других больной может за 2 дня до первых симптомов, а перестает быть опасен для окружающих через 5 дней после прекращения высыпаний.

Лечение

При обычном течении применяют симптоматическое лечение ветрянки: сбивают температуру, если она поднимается выше 39°С, что возможно в первые дни заболевания, снимают зуд, обрабатывают высыпания.

Главный вопрос: чем лечить? Доктор Комаровский, говоря о симптомах и лечении ветрянки, предупреждает: при ветряной оспе нельзя аспирин, именно при этой болезни он может привести к крайне тяжелым последствиям для печени. Некоторые педиатры не рекомендуют также Ибупрофен (Нурофен и т. п.). Поэтому при ветряной оспе лучше ограничиться приемом традиционного парацетамола и препаратов на его основе.

Чем же снимать зуд при ветрянке у ребенка? Прежде всего, антигистаминными (противоаллергическими) препаратами. Для самых маленьких (с 1 мес.) можно применять Диметинден («Фенистил»), с 6 мес. к списку разрешенных добавляется Цетиризин, с 2 лет – Лоратадин, хлоропирамин («Супрастин») и другие противоаллергические препараты.

Важно, чтобы больной ветрянкой ребенок как можно меньше потел, ведь пот соленый, он дополнительно раздражает кожу и усиливает зуд.

Педиатр Евгений Комаровский считает, что если в комнате слишком жарко, от купания пользы будет больше, чем вреда. Ведь основа профилактики гнойного воспаления кожи – пиодермы – это отсутствие расчесов. Поэтому при лечении ветрянки гигиене уделяется самое большое внимание.

Если ребенок вспотел и чешется, нужно его искупать (не принимать ванну, а просто вымыться, аккуратно и без мочалки), а после ванны промокнуть полотенцем не вытирая.

Ежедневно меняйте постельное белье. Обязательно подстригите ребенку ногти, а при необходимости наденьте рукавички.

Отвлекайте малыша, зуд – тяжелое состояние, и даже взрослым непросто ему сопротивляться. Подойдет что угодно – мультфильмы, чтение вслух - все, что любит ребенок. Если зуд совсем уж невыносим, аккуратно похлопайте кончиками пальцев в чешущейся зоне, не нарушая целостности пузырьков.

Никакой особенной диеты лечение ветрянки не подразумевает, но если сыпь появилась на слизистых рта, придется перейти на протертые супы, пюре и бульоны. Вся еда и питье должны быть комнатной температуры, чтобы дополнительно не травмировать ротовую полость. Это ненадолго: через 4-5 дней можно будет вернуться к обычной пище.

Обработка волдырей может производиться любым антисептиком. Традиционно для этого используют раствор бриллиантовой зелени, а проще – «зеленку». Но это не эстетично, пачкает белье, а главное – спиртовые растворы причиняют ребенку ненужную боль.

Поэтому лучше при лечении ветрянки использовать другие средства, спектр которых очень широк – от дорогого гидрогеля «Поксклин» до копеечного хлоргексидина. Оба хорошо дезинфицируют кожу и подсушивают волдыри.

Если у малыша есть хронические заболевания, особенно аллергической природы, во время лечения ветрянки они могут обостриться. Поэтому родным необходимо быть крайне внимательными к состоянию малыша и тщательно соблюдать все предписания лечащего врача. Если заразился ребенок с серьезным хроническим заболеванием, стоит обсудить с педиатром целесообразность госпитализации.

Чего делать категорически нельзя при ветрянке? Как считает доктор Комаровский, в первую очередь нельзя перегревать ребенка. У него и так температура, а как следует охлаждать себя детский организм еще не умеет. Нужно обеспечить ему обильное питье. Не бойтесь, что малыш вспотеет, если и так просто нужно принять душ.

Ни в коем случае до прихода врача не замазывайте ничем сыпь. Особенно красящими антисептиками. Ничего страшного не произойдет, если волдыри несколько часов побудут без обработки, а вот симптомы ветрянки или другой болезни боевая раскраска может скрыть.

Профилактика ветрянки

Обычные меры гигиены от ветряной оспы уберечься не помогут: бесполезно мыть руки и мазать нос оксолиновой мазью против вируса, который легко распространяется по воздуху в диаметре 20 м от больного либо от ребенка в конце инкубационного периода.

Но еще в 70-х годах прошлого века в Японии была разработана и прочно вошла в клиническую практику разных стран первая вакцина от ветряной оспы. За почти полвека ее использования не отмечено серьезных осложнений, зато количество заболевших среди привитых людей минимально, а те, кому не повезло, болеют в очень легкой форме.

В Японии, США и Германии вакцинация против ветряной оспы входит в Национальный календарь прививок. В первых двух странах ребенка без такой прививки даже не примут в детское учреждение. В Великобритании предпочитают лечение ветрянки, поскольку больные ветряной оспой дети помогают пожилым реже болеть опоясывающим лишаем благодаря поддержанию напряженности противоветряночного иммунитета (две этих очень разных болезни действительно вызывает один и тот же вирус – Varicella Zoster).

В России до Национального календаря дело не дошло, но привить ребенка можно по желанию родителей, причем можно вводить противоветряночную вакцину в один день с любыми другими, кроме БЦЖ. Прививка делается двукратно с интервалом в 3 месяца.

Заболеть ветряной оспой из-за прививки нельзя: вирус в вакцине ослаблен и не представляет опасности. При этом не бывает симптомов ветрянки. Прививку можно делать начиная с 12 месяцев. В некоторых регионах России вакцинация уже доступна в системе ОМС, а с 2019 года прививка должна быть внесена в Национальный календарь. В Москве можно получить бесплатную вакцинацию против ветряной оспы уже сейчас, однако с вакциной бывают перебои, поэтому перед прививкой лучше уточнить ее наличие по телефону.

Вакцинация возможна и после контакта с больным или с ребенком в инкубационном периоде. У 2-3% экстренно привитых в течение 72 часов (3 суток) после возможного инфицирования детей могут проявиться симптомы ветрянки, но в легкой форме. Среди невакцинированных заболеваемость выше 50%.

Мифы о ветрянке

Ветрянка безопасна. Это не так. Летальность (смертельные исходы) при ветряной оспе встречаются у 1 из 60 000 заболевших детей и вызваны осложнениями этой болезни, например, менингоэнцефалитом, поражением печени и почек. Поэтому за ребенком с симптомами ветрянки надо тщательно наблюдать. У взрослых летальность от осложнений ветряной оспы доходит до 35%.

Ветрянка проходит без последствий. Это тоже неправда. Вирус остается в организме на всю жизнь и при снижении иммунитета может проявиться опоясывающим лишаем – мучительным кожным заболеванием с длительным течением.

«Ветряночные вечеринки» – это хорошо и правильно. Это спорный вопрос. С одной стороны, дети в большинстве случаев болеют ветрянкой гораздо легче, чем взрослые, частота осложнений и тем более летальность в младшем возрасте гораздо ниже. С другой стороны, те, кто не болел ветряной оспой, в принципе не могут заболеть опоясывающим лишаем. Да и зачем рисковать, если есть вакцина?

Ветрянка чревата для мальчиков бесплодием. Это не так. У девочек и мальчиков ветрянка протекает одинаково, одинаковы и ее последствия.

Ветрянка, как и любая болезнь, это стресс для организма и масса неприятных ощущений для маленьких пациентов. Нельзя забывать и о том, что у нее бывают осложнения, вплоть до крайне серьезных. Поэтому, если ребенок заболел, необходимо внимательно наблюдать за его состоянием и всегда, если даже просто кажется, что что-то не так, обращаться к врачу.

Главное последствие ветрянки – опоясывающий лишай, который настигает уже взрослых, а чаще пожилых людей тогда, когда у них снижается иммунитет. В этом случае вирус, продремавший в нервной системе человека десятки лет, снова начинает размножаться и атакует кожу. Это весьма болезненное заболевание, которое в некоторых случаях опасно для жизни, и всегда тяжело переносится.

Если раньше ветрянка считалась неизбежным злом, то теперь можно уберечь малыша от неприятностей в самом нежном и самом уязвимом возрастах.