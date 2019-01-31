Ветрянка у ребенка - симптомы и быстрое лечение
Каковы основные симптомы и лечение ветрянки знает практически каждый родитель. Но если появилась сыпь на теле и при этом сохраняется высокая температура - нужно немедленно обратиться к врачу, не занимаясь самолечением. Однако знать, как протекает ветрянка у ребенка и каков ее инкубационный период - должны все.
Симптомы ветрянки у детей
Симптомы типичны и перепутать их с чем-то другим достаточно сложно. Рассмотрим их более подробно:
- Ребенка лихорадит, столбик термометра поднимается до 39-40°С.
- Одновременно с температурой появляются высыпания на коже.
- Со временем сыпь изменяется: мелкие узелки без содержимого через несколько часов становятся волдырями с блестящими напряженными стенками, с красной каемкой и углублением на вершине, как на фото.
- Сыпь появляется сначала в зоне роста волос, а затем распространяется на руки и ноги.
- Когда появляются новые высыпания, наблюдают скачок температуры тела.
- Через 2-3 дня после появления на месте волдырей образуются корочки. Через 10-14 дней они отпадают.
- В активной фазе болезни у детей наблюдаются все три стадии сыпи. В области сыпи ребенок испытывает сильный зуд.
- Высыпания длятся около 5 дней, затем болезнь сходит на нет.
- При ветрянке у ребенка могут быть и нетипичные высыпания (как на фото).
Иногда высыпания встречаются на слизистых оболочках.
Порой ветрянка у детей протекает бессимптомно, а изредка – атипично, с невысокой, до 37,5°, температурой и практически без высыпаний. Иммунитет в таком случае формируется так же, как после обычной болезни: практически пожизненный. Но вот узнать, есть ли риск заболеть при контакте с больными, можно только сдав анализ крови на антитела к возбудителю ветряной оспы.
Ветрянка у младенцев
Ветрянка у детей до года встречается крайне редко, особенно те, кто находится на грудном вскармливании. Малышей защищает иммунитет матери. Но что, если младенец – искусственник, или если его мама ветрянкой не болела, а значит, не может передать ему антитела, поскольку у нее их нет?
Еще хуже ситуация, когда мать заболела совсем незадолго до родов. На протяжении почти всей беременности вирус для плода большой опасности не представляет, а вот когда пора рожать - может произойти внутриутробное заражение. Крайне опасно протекает ветрянка у детей, которые родились с весом до 1 кг.
Все такие дети болеют ветряной оспой крайне тяжело и почти в два раза дольше, чем малыши 3-4 лет. Высокая температура вызывает у младенцев судороги, часты гнойные осложнения, включая пневмонии. Для профилактики ветрянки малышам делают противоветряночный глобулин – по сути, вводят в виде инъекции те антитела, которые мать могла бы передать через грудное молоко.
Это не вакцина, и защита у ребенка будет лишь временная, но достаточная для того, чтобы спокойно подрасти до возраста, когда можно будет вводить вакцину или относительно безопасно болеть. В комплексное лечение ветрянки у младенцев этот препарат также входит.
Если ребенок до года все же заразился ветряной оспой, необходима госпитализация: осложнения у малышей развиваются очень быстро. Старшие дети, если относительно хорошо себя чувствуют, лечатся дома под наблюдением участкового педиатра.
Инкубационный период ветрянки у детей
Время от заражения до появления первых симптомов ветрянки (инкубационный период) может составлять от 10 дней до 3 недель. При этом заразить других больной может за 2 дня до первых симптомов, а перестает быть опасен для окружающих через 5 дней после прекращения высыпаний.
Лечение
При обычном течении применяют симптоматическое лечение ветрянки: сбивают температуру, если она поднимается выше 39°С, что возможно в первые дни заболевания, снимают зуд, обрабатывают высыпания.
Главный вопрос: чем лечить? Доктор Комаровский, говоря о симптомах и лечении ветрянки, предупреждает: при ветряной оспе нельзя аспирин, именно при этой болезни он может привести к крайне тяжелым последствиям для печени. Некоторые педиатры не рекомендуют также Ибупрофен (Нурофен и т. п.). Поэтому при ветряной оспе лучше ограничиться приемом традиционного парацетамола и препаратов на его основе.
Чем же снимать зуд при ветрянке у ребенка? Прежде всего, антигистаминными (противоаллергическими) препаратами. Для самых маленьких (с 1 мес.) можно применять Диметинден («Фенистил»), с 6 мес. к списку разрешенных добавляется Цетиризин, с 2 лет – Лоратадин, хлоропирамин («Супрастин») и другие противоаллергические препараты.
Важно, чтобы больной ветрянкой ребенок как можно меньше потел, ведь пот соленый, он дополнительно раздражает кожу и усиливает зуд.
Педиатр Евгений Комаровский считает, что если в комнате слишком жарко, от купания пользы будет больше, чем вреда. Ведь основа профилактики гнойного воспаления кожи – пиодермы – это отсутствие расчесов. Поэтому при лечении ветрянки гигиене уделяется самое большое внимание.
Если ребенок вспотел и чешется, нужно его искупать (не принимать ванну, а просто вымыться, аккуратно и без мочалки), а после ванны промокнуть полотенцем не вытирая.
Ежедневно меняйте постельное белье. Обязательно подстригите ребенку ногти, а при необходимости наденьте рукавички.
Отвлекайте малыша, зуд – тяжелое состояние, и даже взрослым непросто ему сопротивляться. Подойдет что угодно – мультфильмы, чтение вслух - все, что любит ребенок. Если зуд совсем уж невыносим, аккуратно похлопайте кончиками пальцев в чешущейся зоне, не нарушая целостности пузырьков.
Никакой особенной диеты лечение ветрянки не подразумевает, но если сыпь появилась на слизистых рта, придется перейти на протертые супы, пюре и бульоны. Вся еда и питье должны быть комнатной температуры, чтобы дополнительно не травмировать ротовую полость. Это ненадолго: через 4-5 дней можно будет вернуться к обычной пище.
Обработка волдырей может производиться любым антисептиком. Традиционно для этого используют раствор бриллиантовой зелени, а проще – «зеленку». Но это не эстетично, пачкает белье, а главное – спиртовые растворы причиняют ребенку ненужную боль.
Поэтому лучше при лечении ветрянки использовать другие средства, спектр которых очень широк – от дорогого гидрогеля «Поксклин» до копеечного хлоргексидина. Оба хорошо дезинфицируют кожу и подсушивают волдыри.
Если у малыша есть хронические заболевания, особенно аллергической природы, во время лечения ветрянки они могут обостриться. Поэтому родным необходимо быть крайне внимательными к состоянию малыша и тщательно соблюдать все предписания лечащего врача. Если заразился ребенок с серьезным хроническим заболеванием, стоит обсудить с педиатром целесообразность госпитализации.
Чего делать категорически нельзя при ветрянке? Как считает доктор Комаровский, в первую очередь нельзя перегревать ребенка. У него и так температура, а как следует охлаждать себя детский организм еще не умеет. Нужно обеспечить ему обильное питье. Не бойтесь, что малыш вспотеет, если и так просто нужно принять душ.
Ни в коем случае до прихода врача не замазывайте ничем сыпь. Особенно красящими антисептиками. Ничего страшного не произойдет, если волдыри несколько часов побудут без обработки, а вот симптомы ветрянки или другой болезни боевая раскраска может скрыть.
Профилактика ветрянки
Обычные меры гигиены от ветряной оспы уберечься не помогут: бесполезно мыть руки и мазать нос оксолиновой мазью против вируса, который легко распространяется по воздуху в диаметре 20 м от больного либо от ребенка в конце инкубационного периода.
Но еще в 70-х годах прошлого века в Японии была разработана и прочно вошла в клиническую практику разных стран первая вакцина от ветряной оспы. За почти полвека ее использования не отмечено серьезных осложнений, зато количество заболевших среди привитых людей минимально, а те, кому не повезло, болеют в очень легкой форме.
В Японии, США и Германии вакцинация против ветряной оспы входит в Национальный календарь прививок. В первых двух странах ребенка без такой прививки даже не примут в детское учреждение. В Великобритании предпочитают лечение ветрянки, поскольку больные ветряной оспой дети помогают пожилым реже болеть опоясывающим лишаем благодаря поддержанию напряженности противоветряночного иммунитета (две этих очень разных болезни действительно вызывает один и тот же вирус – Varicella Zoster).
В России до Национального календаря дело не дошло, но привить ребенка можно по желанию родителей, причем можно вводить противоветряночную вакцину в один день с любыми другими, кроме БЦЖ. Прививка делается двукратно с интервалом в 3 месяца.
Заболеть ветряной оспой из-за прививки нельзя: вирус в вакцине ослаблен и не представляет опасности. При этом не бывает симптомов ветрянки. Прививку можно делать начиная с 12 месяцев. В некоторых регионах России вакцинация уже доступна в системе ОМС, а с 2019 года прививка должна быть внесена в Национальный календарь. В Москве можно получить бесплатную вакцинацию против ветряной оспы уже сейчас, однако с вакциной бывают перебои, поэтому перед прививкой лучше уточнить ее наличие по телефону.
Вакцинация возможна и после контакта с больным или с ребенком в инкубационном периоде. У 2-3% экстренно привитых в течение 72 часов (3 суток) после возможного инфицирования детей могут проявиться симптомы ветрянки, но в легкой форме. Среди невакцинированных заболеваемость выше 50%.
Мифы о ветрянке
Ветрянка безопасна. Это не так. Летальность (смертельные исходы) при ветряной оспе встречаются у 1 из 60 000 заболевших детей и вызваны осложнениями этой болезни, например, менингоэнцефалитом, поражением печени и почек. Поэтому за ребенком с симптомами ветрянки надо тщательно наблюдать. У взрослых летальность от осложнений ветряной оспы доходит до 35%.
Ветрянка проходит без последствий. Это тоже неправда. Вирус остается в организме на всю жизнь и при снижении иммунитета может проявиться опоясывающим лишаем – мучительным кожным заболеванием с длительным течением.
«Ветряночные вечеринки» – это хорошо и правильно. Это спорный вопрос. С одной стороны, дети в большинстве случаев болеют ветрянкой гораздо легче, чем взрослые, частота осложнений и тем более летальность в младшем возрасте гораздо ниже. С другой стороны, те, кто не болел ветряной оспой, в принципе не могут заболеть опоясывающим лишаем. Да и зачем рисковать, если есть вакцина?
Ветрянка чревата для мальчиков бесплодием. Это не так. У девочек и мальчиков ветрянка протекает одинаково, одинаковы и ее последствия.
Ветрянка, как и любая болезнь, это стресс для организма и масса неприятных ощущений для маленьких пациентов. Нельзя забывать и о том, что у нее бывают осложнения, вплоть до крайне серьезных. Поэтому, если ребенок заболел, необходимо внимательно наблюдать за его состоянием и всегда, если даже просто кажется, что что-то не так, обращаться к врачу.
Главное последствие ветрянки – опоясывающий лишай, который настигает уже взрослых, а чаще пожилых людей тогда, когда у них снижается иммунитет. В этом случае вирус, продремавший в нервной системе человека десятки лет, снова начинает размножаться и атакует кожу. Это весьма болезненное заболевание, которое в некоторых случаях опасно для жизни, и всегда тяжело переносится.
Если раньше ветрянка считалась неизбежным злом, то теперь можно уберечь малыша от неприятностей в самом нежном и самом уязвимом возрастах.
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А вы болели ветрянкой? 2
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Марина / 31.01.19 10:20Дочка (9 лет) заболела ветрянкой. Ну и в художку, конечно, не пошла. Расстроилась. И попросила зеленку и фукорцин. Я хотела обойтись цивилизованными методами, помню, как в детстве стеснялась на улицу выходить в зеленых пятнах. А она обработала докуда дотянулась, и давай рисовать. Сочетание цветов диковатое, но с таким боди-артом на улицу выйти не стыдно.
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Егор / 31.01.19 10:20Обычно дети из садика мамам с папами ветрянку приносят, а у нас наоборот. Не знаю, где подцепил, но это было жутко, сначала температура под 40, потом прыщи эти, зуд… Три дня пластом, потом только прыщи эти доставали. Только начал забывать про свои злоключения – мелкая приходит из садика, горит, обсыпанная. Ну и вся группа в карантин.