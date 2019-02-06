Эпидемия гриппа 2019 в России - чего опасаться как лечиться
Обеспокоенность россиян ситуацией в стране, вызванной распространение гриппа и пневмонии закономерна. С начала 2019 года грипп уверенно атакует многие регионы России и последние новости не утешительны. Болезнь опасна, имеет множество проявлений и разновидностей. Важно знать симптомы и алгоритмы действия при заболевании.
Какой вирус гриппа идет в 2019
На момент начала 2019 года всего в России и в мире известно три типа вируса гриппа. Они обозначаются латинскими буквами А, В и С. Эти типы заболевания имеют много общего, но и важные различия. В период повышенной эпидемиологической опасности могут проявляться сразу несколько типов вируса.
Эта информация отражена в таблице.
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Тип вируса
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Характеристика
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Вызывает эпидемию или нет
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Ситуация в 2019 году в России
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А
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Инфекции этого типа подвержены люди и животные.
Характеризуется тяжелым течением, лихорадкой, опасен осложнениями. Может провоцировать пневмонию. Много летальных исходов среди тех, кто игнорирует профилактику и профессиональное лечение.
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Может вызывать эпидемии, но обычно проявляется в период пика активности типа В
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Два штамма этого типа вируса зафиксированы во многих районах России с начала 2019 года, порог заболеваемости близок к эпидемиологическому или превысил его.
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В
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Болеют только люди.
Немного легче переносится, чем тип А, но тоже опасен осложнениями.
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Может провоцировать эпидемию. Обычно именно с этого типа начинается
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Зафиксирован 1 штам этого типа во многих районах России с начала 2019 года, порог заболеваемости близок к эпидемиологическому
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С
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Встречается довольно редко, проявления слабее, чем у предыдущих типов.
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Обычно не вызывает эпидемии, довольно редкий
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Официально зарегистрированных проявлений нет
Согласно последним новостям 2019 года о распространении инфекции гриппа в России, выявлены в подавляющем большинстве случаев штаммы А/Н3N2 и А/Н1/N1 (так называемы свиной грипп). Зафиксированы случаи распространения инфекции типа В.
Ситуация довольно серьезная, если учитывать что штамм А/Н3N2 довольно опасен, переносится сложно с длительной лихорадкой, провоцирует развитие пневмонии.
Эпидемия гриппа в Москве
Болезнь начала свое распространение с северных и северо-восточных направлений страны, Сибири и Дальнего Востока. Сегодня достигла эпидемиологических и близких к ним показателей во многих центральных районах.
В Москве, согласно последним новостям, ситуация ухудшается, но эпидпорог не превышен.
Роспотребнадзор приводит данные о том, что более 40% москвичей позаботились о здоровье заранее и сделали прививки от этой серьезной болезни. Более спокойную обстановку в столице по отношению ко многим регионам, где эпидемия по гриппу зафиксирована, связывают именно с этим фактором. На начало февраля нет превышения эпидемиологического порога в Москве и в столичном регионе.
Эпидемия гриппа в Санкт-Петербурге
Намного серьезнее дело обстоит в северной столице. Здесь уже можно говорить о развитии эпидемии. По официальным данным в Санкт-Петербурге эпидемиологический порог превышает допустимые показатели на 38,8 % среди взрослого населения и на 34,7% по общей ситуации.
Многие школы закрыты на карантин. Медики призываю отказаться от многолюдных мероприятий, по возможности не посещать общественные места, уделить особое внимание защите и профилактике, как взрослым, так и детям.
Грипп 2019 года в других городах России
В других регионах и городах страны ситуация не однозначна. На начало февраля 2019 года пока нельзя говорить о развитии эпидемии гриппа по всей России. Есть довольно спокойные регионы, но во многих областях эпидпорог по данному заболеванию превышен.
Например, в Воронежской области. Здесь ситуация самая серьезная, по сравнению с другими городами. Превышение допустимых границ зафиксировано на 34,9% в целом.
В Челябинске превышение отдельно по взрослым составляет 33%, общий показатель 34,4%. Это самые высокие цифры. Но во многих городах Центрального, Уральского, Северо-Западного округов ситуация схожая. Здесь уже объявлен карантин по школам и детским садам, в организациях введен масочный режим.
Можно, к сожалению, говорить о том, что ситуация ухудшается. Возможность заражения населения в других областях остается высокой.
Симптомы у детей
Последние новости в России в 2019 году не утешительные, грипп распространяется. Инфекция очень опасна, особенно для детей. Важно вовремя обратится к врачу, если случилось заболеть, чтобы поставить верный диагноз и начать грамотное лечение.
Симптомы у детей, которые должны насторожить родителей схожи, особенно на начальной стадии, с проявления любой ОРВИ.
Начинается болезнь обычно так, с ярких и резких проявлений:
- лихорадка, повышенная температура тела (показатели градусника могут доходить до 39 или 40);
- головная боль;
- усталость, вялость;
- повышенная потливость;
- ломота во всем теле.
Температура обычно держится до нескольких дней. Далее, на 2 или 3 день, могут проявляться:
- кашель, воспаление слизистых горла;
- увеличение лимфоузлов;
- болезненность, чувствительность глаз;
- светобоязнь;
- расстройство ЖКТ.
Игнорировать любые проявления инфекции, интоксикации детского организма нельзя. Нужно сразу вызывать врача или отправляться в поликлинику. Если вирус начать лечить своевременно и правильно, болезнь уйдет, осложнений не возникнет.
Симптомы у взрослых
Симптомы у взрослых практически те же, что и у малышей. Интенсивность проявлений от возраста зависит слабо. Если иммунитет крепче, проявления могут быть не столь выражены, но общая картина одна и та же. В 2019 году у многих людей диагностируют так называемый свиной грипп или другой штамм типа A со схожими симптомами.
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Основным признаком начала такого гриппа будет резкое повышение температуры до высоких значений, ломота в теле и мышечная слабость. После подключаются другие проявления вируса.
Как и чем лечить грипп 2019 года
Чтобы не запустить инфекцию и не допустить развития осложнение, важно знать, как лечить грипп, вовремя обратится за помощью к врачу. Грипп – это вирусное заболевание. Его необходимо лечить препаратами противовирусного назначения. На любые штаммы гриппа А и В, которые поражают людей, воздействие имеют только специальные препараты на основе осельтамавира.
Торговые названия этих средств:
- «Осельтамавир»;
- «Тамифлю».
Под влиянием этих препаратов вирус теряет способность проникать в клетки и перестает развиваться внутри организма. Необходимо и симптоматичное лечение, снижение высокой температуры (выше 38,5), обезболивание. Облегчить состояние поможет противовоспалительная терапия.
Кроме того важно обильное питье и пастельный режим на время болезни, а также:
- При проявлении расстройств ЖКТ назначают препараты для нормализации микрофлоры, бактериофаги, кишечные антисептики.
- Если подключается бактериальная инфекция, возникают осложнения, то назначают антибиотики. Это может сделать только врач.
- Когда болезнь отступает назначают курс витаминов.
Важно помнить, что профилактика лучше лечения. Прививки защищают от этой болезни и помогают сохранить здоровье и жизнь.
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А как вы лечитесь? 3
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Ольга / 06.02.19 16:15У нас в городе не закрывают школы на карантин, а болеет так много детей, многие с пневмонией. А мы рядом с Воронежем живем. Наверное, скоро и к нам придет карантин.
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Олег / 06.02.19 16:14Мне при гриппе назначили «Тамифлю». Болел долго, но вроде нет осложнений.
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Мария / 06.02.19 16:13Мы делали прививку от гриппа, пока не болеем, но сын перенес пневмонию, болезнь была легкой, возбудитель – другая инфекция. Болел легко, даже и не скажешь, что пневмония. Прививка все же помогает.