Эпидемия гриппа 2019 в России - чего опасаться как лечиться

Обеспокоенность россиян ситуацией в стране, вызванной распространение гриппа и пневмонии закономерна. С начала 2019 года грипп уверенно атакует многие регионы России и последние новости не утешительны. Болезнь опасна, имеет множество проявлений и разновидностей. Важно знать симптомы и алгоритмы действия при заболевании.

Какой вирус гриппа идет в 2019

На момент начала 2019 года всего в России и в мире известно три типа вируса гриппа. Они обозначаются латинскими буквами А, В и С. Эти типы заболевания имеют много общего, но и важные различия. В период повышенной эпидемиологической опасности могут проявляться сразу несколько типов вируса.

Эта информация отражена в таблице.

Тип вируса Характеристика Вызывает эпидемию или нет Ситуация в 2019 году в России А Инфекции этого типа подвержены люди и животные. Характеризуется тяжелым течением, лихорадкой, опасен осложнениями. Может провоцировать пневмонию. Много летальных исходов среди тех, кто игнорирует профилактику и профессиональное лечение. Может вызывать эпидемии, но обычно проявляется в период пика активности типа В Два штамма этого типа вируса зафиксированы во многих районах России с начала 2019 года, порог заболеваемости близок к эпидемиологическому или превысил его. В Болеют только люди. Немного легче переносится, чем тип А, но тоже опасен осложнениями. Может провоцировать эпидемию. Обычно именно с этого типа начинается Зафиксирован 1 штам этого типа во многих районах России с начала 2019 года, порог заболеваемости близок к эпидемиологическому С Встречается довольно редко, проявления слабее, чем у предыдущих типов. Обычно не вызывает эпидемии, довольно редкий Официально зарегистрированных проявлений нет

Согласно последним новостям 2019 года о распространении инфекции гриппа в России, выявлены в подавляющем большинстве случаев штаммы А/Н3N2 и А/Н1/N1 (так называемы свиной грипп). Зафиксированы случаи распространения инфекции типа В.

Ситуация довольно серьезная, если учитывать что штамм А/Н3N2 довольно опасен, переносится сложно с длительной лихорадкой, провоцирует развитие пневмонии.

Эпидемия гриппа в Москве

Болезнь начала свое распространение с северных и северо-восточных направлений страны, Сибири и Дальнего Востока. Сегодня достигла эпидемиологических и близких к ним показателей во многих центральных районах.

В Москве, согласно последним новостям, ситуация ухудшается, но эпидпорог не превышен.

Роспотребнадзор приводит данные о том, что более 40% москвичей позаботились о здоровье заранее и сделали прививки от этой серьезной болезни. Более спокойную обстановку в столице по отношению ко многим регионам, где эпидемия по гриппу зафиксирована, связывают именно с этим фактором. На начало февраля нет превышения эпидемиологического порога в Москве и в столичном регионе.

Эпидемия гриппа в Санкт-Петербурге

Намного серьезнее дело обстоит в северной столице. Здесь уже можно говорить о развитии эпидемии. По официальным данным в Санкт-Петербурге эпидемиологический порог превышает допустимые показатели на 38,8 % среди взрослого населения и на 34,7% по общей ситуации.

Многие школы закрыты на карантин. Медики призываю отказаться от многолюдных мероприятий, по возможности не посещать общественные места, уделить особое внимание защите и профилактике, как взрослым, так и детям.

Грипп 2019 года в других городах России

В других регионах и городах страны ситуация не однозначна. На начало февраля 2019 года пока нельзя говорить о развитии эпидемии гриппа по всей России. Есть довольно спокойные регионы, но во многих областях эпидпорог по данному заболеванию превышен.

Например, в Воронежской области. Здесь ситуация самая серьезная, по сравнению с другими городами. Превышение допустимых границ зафиксировано на 34,9% в целом.

В Челябинске превышение отдельно по взрослым составляет 33%, общий показатель 34,4%. Это самые высокие цифры. Но во многих городах Центрального, Уральского, Северо-Западного округов ситуация схожая. Здесь уже объявлен карантин по школам и детским садам, в организациях введен масочный режим.

Можно, к сожалению, говорить о том, что ситуация ухудшается. Возможность заражения населения в других областях остается высокой.

Симптомы у детей

Последние новости в России в 2019 году не утешительные, грипп распространяется. Инфекция очень опасна, особенно для детей. Важно вовремя обратится к врачу, если случилось заболеть, чтобы поставить верный диагноз и начать грамотное лечение.

Симптомы у детей, которые должны насторожить родителей схожи, особенно на начальной стадии, с проявления любой ОРВИ.

Начинается болезнь обычно так, с ярких и резких проявлений:

лихорадка, повышенная температура тела (показатели градусника могут доходить до 39 или 40);

головная боль;

усталость, вялость;

повышенная потливость;

ломота во всем теле.

Температура обычно держится до нескольких дней. Далее, на 2 или 3 день, могут проявляться:

кашель, воспаление слизистых горла;

увеличение лимфоузлов;

болезненность, чувствительность глаз;

светобоязнь;

расстройство ЖКТ.

Игнорировать любые проявления инфекции, интоксикации детского организма нельзя. Нужно сразу вызывать врача или отправляться в поликлинику. Если вирус начать лечить своевременно и правильно, болезнь уйдет, осложнений не возникнет.

Симптомы у взрослых

Симптомы у взрослых практически те же, что и у малышей. Интенсивность проявлений от возраста зависит слабо. Если иммунитет крепче, проявления могут быть не столь выражены, но общая картина одна и та же. В 2019 году у многих людей диагностируют так называемый свиной грипп или другой штамм типа A со схожими симптомами.

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Основным признаком начала такого гриппа будет резкое повышение температуры до высоких значений, ломота в теле и мышечная слабость. После подключаются другие проявления вируса.

Как и чем лечить грипп 2019 года

Чтобы не запустить инфекцию и не допустить развития осложнение, важно знать, как лечить грипп, вовремя обратится за помощью к врачу. Грипп – это вирусное заболевание. Его необходимо лечить препаратами противовирусного назначения. На любые штаммы гриппа А и В, которые поражают людей, воздействие имеют только специальные препараты на основе осельтамавира.

Торговые названия этих средств:

«Осельтамавир»;

«Тамифлю».

Под влиянием этих препаратов вирус теряет способность проникать в клетки и перестает развиваться внутри организма. Необходимо и симптоматичное лечение, снижение высокой температуры (выше 38,5), обезболивание. Облегчить состояние поможет противовоспалительная терапия.

Кроме того важно обильное питье и пастельный режим на время болезни, а также:

При проявлении расстройств ЖКТ назначают препараты для нормализации микрофлоры, бактериофаги, кишечные антисептики. Если подключается бактериальная инфекция, возникают осложнения, то назначают антибиотики. Это может сделать только врач. Когда болезнь отступает назначают курс витаминов.

Важно помнить, что профилактика лучше лечения. Прививки защищают от этой болезни и помогают сохранить здоровье и жизнь.