Гестоз при беременности: все, что нужно знать

Для женщины, находящейся в ожидании ребенка, крайне важно, чтобы беременность проходила гладко, ведь возможные осложнения могут негативно отразиться на состоянии как матери, так и малыша. Одним из отклонений от нормы является гестоз при беременности, заслуживающий самого пристального внимания. При появлении признаков этого состояния важно своевременно обратиться к врачу, чтобы он назначил необходимые меры для его устранения. Клео.ру в этой статье расскажет о важных моментах, на которые стоит обратить внимание.

Что такое гестоз

Такое заболевание как гестоз является одним из осложнений беременности, которое может развиться после 20 недель вынашивания плода и до 6 недель после родов. Состояние опасно тем, что быстро прогрессирует и может вызвать самые тяжелые последствия вплоть до летального исхода. Заболевание характеризуется повышением артериального давления и появлением белка в моче. В результате возникают нарушения в развитии плаценты, что может привести к недостатку кислорода и питательных веществ для плода. Следствием является его отставание в росте, риск преждевременных родов и другие негативные последствия. Именно поэтому гестоз крайне важно своевременно диагностировать и предпринять необходимые меры.





Причины и симптомы гестоза

Беременность – состояние, при котором организм женщины претерпевает множество изменений. Из-за этого многие не могут своевременно выявить гестоз, считая его признаки нормальным проявлением реакции организма на вынашивание плода. Одним из самых важных признаков заболевания является повышенное артериальное давление. Его важно контролировать, поскольку зачастую именно этот симптом позволяет провести последующую диагностику и выявить гестоз. К другим признакам заболевания относятся следующие:

белок в моче и отечность, возникающие вследствие того, что почки перестают справляться со своей фильтрующей функцией в достаточной мере;

головные боли, которые носят продолжительный характер и проявляются как тупые и пульсирующие;

тошнота и рвота, возникающие после 20-недельного срока беременности, когда уже должны исчезнуть проявления токсикоза;

боли в области живота, острые боли в пояснице, боли в плече и в нижнем правом подреберье. Последняя является «контрольной» и указывает на проблемы, возникающие в работе печени;

увеличение веса более чем на 1 кг в неделю, что возникает вследствие задержки жидкости в организме из-за того, что почки перестают справляться со своей функцией в полной мере;

гиперрефлексия – рефлексы при данном состоянии настолько обостряются, что при ударе по ноге резиновым молотком она резко отскакивает;

одышка, повышенное чувство тревожности, спутанность сознания;

ухудшение зрения, его нечеткость, чувствительность к свету.





Гестоз может развиваться по разным причинам, к числу которых относятся следующие:

гормональные нарушения;

изменения в плаценте;

сердечно-сосудистые проявления, связанные с беременностью;

ответная реакция организма на системные воспаления;

наличие сахарного диабета и инсулинорезистентности;

недостаток в организме витаминов, минералов, питательных веществ.

В группу риска входят женщины, у которых беременность первая или поздняя, после 35 лет, если гестоз наблюдался в предыдущих беременностях, если в анамнезе диагностирован диабет или гипертония, аутоиммунные заболевания, синдром поликистозных яичников, наблюдается ожирение.





Лечение гестоза

Чтобы избежать осложнений беременности, важно обратиться к врачу при обнаружении самых первых признаков гестоза. Специалист проведет комплекс мероприятий для диагностики заболевания и назначит лечение.

В основном меры направлены на то, чтобы мониторить состояние организма женщины и своевременно отреагировать на определенные изменения, чтобы не допустить преждевременных родов. С этой целью осуществляется постоянный контроль артериального давления, проведение лабораторных анализов, указывающих на состояние печени и почек, свертываемость крови.

Также врачи неустанно следят за состоянием мозга плода, если возникает риск его поражения, проводится лечение противосудорожным средством – сульфатом магния.





Профилактика гестоза

Чтобы не пропустить начало возникновения гестоза, необходимо постоянно контролировать изменения веса беременной женщины, показатели ее артериального давления и уровня белка в моче. Также профилактические меры заключаются в обеспечении качественного питания, богатого минералами и витаминами. Количество сахара и кофеина в рационе следует ограничить. Кроме того, в период беременности противопоказаны любые ограничения в питании, направленные на то, чтобы сбросить вес.

Подведем итог

Гестоз при беременности – это опасное состояние, которое требует своевременной диагностики и реагирования. Помните о том, что вы отвественны как за свое здоровье, так и за здоровье малыша, поэтому при первых признаках незамедлительно обращайтесь к специалисту.