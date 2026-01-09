Ученые выяснили, что онлайн-шопинг является одним из самых стрессовых занятий в интернете

Онлайн-пространство, которое многие привыкли считать удобным способом снять напряжение, на практике нередко работает наоборот. К такому выводу пришли исследователи из Университета Аалто в Финляндии, изучившие, как разные цифровые привычки связаны с уровнем стресса у взрослых пользователей. Одним из самых неожиданных результатов стало то, что онлайн-покупки оказались более стрессогенным занятием, чем чтение новостей, проверка электронной почты и даже просмотр контента для взрослых. Об этом рассказывает Ridlife.ru.

В ходе длительного наблюдения ученые проанализировали реальные данные интернет-активности почти полутора тысяч человек. В течение семи месяцев фиксировались десятки миллионов посещений сайтов и запусков приложений, которые сопоставлялись с регулярной самооценкой эмоционального состояния. Такой подход позволил отказаться от одних лишь опросов и увидеть реальную картину цифрового поведения.

Результаты показали устойчивую связь между ростом времени, проведенного в социальных сетях и онлайн-магазинах, и повышением субъективного стресса. Причем эта закономерность сохранялась независимо от возраста, пола, уровня дохода и типа устройства. Пользователи видеосервисов, стриминговых платформ и онлайн-игр также чаще отмечали внутреннее напряжение, особенно если оно присутствовало у них и в повседневной жизни.

На этом фоне выделяются занятия, которые, вопреки ожиданиям, ассоциировались с более низким уровнем стресса. Речь идет о чтении новостных ресурсов и работе с электронной почтой. При этом люди, находящиеся в состоянии выраженного напряжения, в целом реже задерживались на новостных сайтах, что косвенно указывает на снижение интереса к актуальной повестке в периоды эмоциональной перегрузки.

Отдельного внимания заслужил контент для взрослых. Его потребление в умеренных объемах чаще сопровождалось ощущением временного облегчения. Исследователи предполагают, что эффект может объясняться кратковременным отвлечением, которое не успевает перерасти в дополнительную нагрузку.

Авторы работы подчеркивают: проблема заключается не в самом использовании интернета, а в интенсивности и характере цифровых привычек. Активное пребывание онлайн, особенно в формате бесконечных лент, уведомлений и импульсивных покупок, способно усиливать стресс, а не снижать его.