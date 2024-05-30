Семена льна – польза и вред для здоровья, как употреблять продукт, чтобы исключить негативные последствия

Люди, желающие улучшить состояние здоровья, задумываются о том, чтобы включить в свой рацион новые продукты. Однако перед принятием такого решения важно изучить их свойства, понять, как ваш организм отреагирует на них. Так, семена льна могут принести для здоровья как пользу, так и вред, поэтому необходимо изучить мнения специалистов, и лишь после этого принимать правильное и взвешенное решение. Во всех нюансах вам поможет разобраться Клео.ру в этой статье.

Польза семян льна для здоровья

Семена льна – поистине кладезь различных полезных веществ. Если у вас не имеется противопоказаний к их употреблению, вы сможете значительно улучшить состояние своего здоровья. Среди преимуществ этого продукта Клео.ру выделяет следующие:

Продукт содержит сразу несколько разновидностей витаминов. К ним относится группа В, оказывающая благотворное состояние на работу головного мозга и повышающая иммунитет. Витамин А улучшает состояние глаз, показан к употреблению беременным женщинам, поскольку непосредственно влияет на развитие плода. Витамин Е делает сосуды эластичными и предотвращает возникновение холестериновых бляшек. Витамин С помогает бороться с инфекциями и вирусами.

Кроме того, благодаря наличию в составе семян льна витамина Е их польза заключается в том, что они положительно влияют на фертильность как женщин, так и мужчин. Также у первых они снижают риск развития рака молочной железы, а у вторых рака простаты.

Также полезные свойства семян льна обусловлены содержанием микроэлементов в их составе. Калий благотворно сказывается на работе сердца. Железо насыщает кислородом органы и ткани. Магний важен для нервной системы, способствует укреплению костно-мышечного каркаса. Цинк положительно влияет на пищеварение, восстановление мышц, заживление ран.





По наличию в составе Омега-3 и Омега-6 семена льна превышают этот показатель в рыбьем жире. Результатом становится улучшение метаболизма, снижение уровня холестерина в крови, нормализация давления.

Продукт крайне полезен для работы желудка. Усилить эти свойства удастся, если залить семена водой на ночь, чтобы до утра масса стала слизистой. Это вещество обволакивает стенки желудка и незаменимо при язвенной болезни, гастрите, оказывает противовоспалительное действие.

Семена льна полезны при похудении благодаря содержанию клетчатки в их составе. При этом важно соблюдать и другое правило – пить не менее 2 литров воды в день. Продукт довольно калориен, на 100 г приходится 534 ккал. Благодаря этому организм надолго насыщается и избавляется от чувства голода, что также способствует похудению.





Возможный вред и противопоказания

Несмотря на то, что семена льна крайне полезны для здоровья, они все же имеют определенные противопоказания к употреблению. Их нужно употреблять правильно, чтобы не причинить себе вред. Среди негативных последствий для организма и противопоказаний Клео.ру отмечает следующие:

аллергия при индивидуальной непереносимости продукта;

негативное влияние на печень при чрезмерном употреблении семян. Это обусловлено тем, что масло, содержащееся в продукте, вызывает сложности с расщеплением;

способность вызвать диарею и метеоризм у людей, страдающих проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также возможны проблемы со стулом из-за закупорки кишечника;

противопоказаниями являются мочекаменная или желчекаменная болезнь, что обусловлено желчегонным действием продукта;

семена льна стоит употреблять с осторожностью беременным женщинам. Это обусловлено тем, что продукт может влиять на гормональный фон, поэтому обязательно требуется консультация врача;

панкреатит, холецистит тоже входят в список противопоказаний.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какую пользу и вред для здоровья могут иметь семена льна. Чтобы избежать негативных последствий для организма, важно соблюдать норму употребления этого продукта. Для взрослого человека она составляет две столовые ложки в сутки. Если вы впервые вводите их в свой рацион, начните с чайной ложки. Так вы сможете понять, как ваш организм реагирует на продукт, что поможет вам избежать негативных последствий.