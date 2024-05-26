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Польза и вред грецких орехов для организма: какие моменты учитывать при их употреблении

Польза и вред грецких орехов для организма: какие моменты учитывать при их употреблении

Узнайте о пользе и вреде грецких орехов для организма. В нашей статье мы расскажем о питательных свойствах и возможных рисках.

Одним из самых полезных продуктов для здоровья по праву считаются грецкие орехи. Маслянистый приятный вкус, сытность и питательность – все это делает продукт особенно популярным, его часто включают в состав повседневных блюд и используют при диетах. Однако все же надо знать, как употреблять орехи так, чтобы исключить негативные последствия для здоровья. Польза и вред грецких орехов для организма – вопрос, который интересует многих, и Клео.ру предлагает вместе разобраться с этими моментами и узнать о них поподробнее.

Польза грецких орехов для организма

Данный продукт характеризуется высокой энергетической ценностью, которая составляет 654 ккал на 100 г. Орехи славятся своими питательными свойствами, а их польза для организма обусловлена следующим:

  • Орехи являются великолепным источником жиров, которых в 100 г продукта содержится 65 г, а также белков – 15 г на 100 г орехов. Кроме того, в их составе имеются минералы и витамины, клетчатка.
  • Грецкие орехи – кладезь Омега-3 жирных кислот, также в них высока концентрация антиоксидантов. Данные вещества снижают риск неврологических расстройств, способствуют уменьшению «плохого» холестерина, полезны для работы мозга, сердечно-сосудистой системы, гипертоникам помогают снизить артериальное давление.
  • Орехи крайне полезны для мужчин благодаря содержанию в их составе кальция, цинка, магния. Данные элементы способствуют выработке тестостерона, отвечающего за потенцию. Также они полезны для мужчин, занимающихся физическими нагрузками, поскольку помогают быстрее восстановиться.
  • Для женщин, придерживающихся диет, орехи могут быть полезны при их грамотном употреблении. Хотя продукт и отличается высокой калорийностью, он способствует быстрому насыщению, благодаря чему можно длительное время не испытывать голод и тем самым контролировать свой вес.
  • Грецкие орехи очень полезны для кожи, она станет гладкой и эластичной, если регулярно включать продукт в рацион.
  • Как для взрослых, так и для детей орехи имеют очень широкий спектр действия. Они улучшают умственную деятельность, оказывают эффективность при комплексном лечении анемии, поскольку в них высока концентрация железа. Орехи наделены противопаразитарными свойствами, способствуют укреплению иммунитета, улучшают работу ЖКТ, предотвращая запоры.
  • Орехи снижают уровень сахара в крови, поэтому их употребление в умеренном количестве полезно людям, страдающим сахарным диабетом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Вред и возможные риски употребления грецких орехов

Несмотря на то, что орехи очень полезны, все же существуют противопоказания для их применения. Главное условие при их употреблении – соблюдать баланс и умеренность. В противном случае велик риск получить вместо стройности прямо противоположный эффект – проблемы с лишним весом. Также избыточное употребление грецких орехов может привести к таким негативным последствиям:

  • нарушения в работе головного мозга, почек, печени;
  • переедание грецких орехов может вызвать образование холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Избегать употребления данного продукта следует людям, имеющим следующие противопоказания:

  • Заболевания щитовидной железы – в этом случае усвоение йода организмом может быть замедлено или блокировано благодаря наличию в грецких орехах определенных веществ.
  • Язва желудка или двенадцатиперстной кишки – при их наличии высок риск обострений.
  • Наличие аллергии на грецкие орехи. В этом случае при их употреблении могут проявляться такие реакции как проблемы с дыханием, высыпания на коже, отек гортани и даже анафилактический шок.
  • Хронические воспалительные заболевания желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, ЖКТ.
  • Подагра.
  • Избыточный вес.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете о пользе и вреде грецких орехов для организма, о том, на какие моменты обращать внимание, чтобы не вызвать негативных последствий для своего здоровья. Помните, что главное подходить с умом к употреблению этого продукта, соблюдать умеренность и не допускать переедания. Грамотный подход к этому вопросу поможет вам достичь максимально положительного результата.

26 мая 2024, 14:59
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Наталья Тимошенко

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