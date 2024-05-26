Польза и вред грецких орехов для организма: какие моменты учитывать при их употреблении

Одним из самых полезных продуктов для здоровья по праву считаются грецкие орехи. Маслянистый приятный вкус, сытность и питательность – все это делает продукт особенно популярным, его часто включают в состав повседневных блюд и используют при диетах. Однако все же надо знать, как употреблять орехи так, чтобы исключить негативные последствия для здоровья. Польза и вред грецких орехов для организма – вопрос, который интересует многих, и Клео.ру предлагает вместе разобраться с этими моментами и узнать о них поподробнее.

Польза грецких орехов для организма

Данный продукт характеризуется высокой энергетической ценностью, которая составляет 654 ккал на 100 г. Орехи славятся своими питательными свойствами, а их польза для организма обусловлена следующим:

Орехи являются великолепным источником жиров, которых в 100 г продукта содержится 65 г, а также белков – 15 г на 100 г орехов. Кроме того, в их составе имеются минералы и витамины, клетчатка.

Грецкие орехи – кладезь Омега-3 жирных кислот, также в них высока концентрация антиоксидантов. Данные вещества снижают риск неврологических расстройств, способствуют уменьшению «плохого» холестерина, полезны для работы мозга, сердечно-сосудистой системы, гипертоникам помогают снизить артериальное давление.

Орехи крайне полезны для мужчин благодаря содержанию в их составе кальция, цинка, магния. Данные элементы способствуют выработке тестостерона, отвечающего за потенцию. Также они полезны для мужчин, занимающихся физическими нагрузками, поскольку помогают быстрее восстановиться.

Для женщин, придерживающихся диет, орехи могут быть полезны при их грамотном употреблении. Хотя продукт и отличается высокой калорийностью, он способствует быстрому насыщению, благодаря чему можно длительное время не испытывать голод и тем самым контролировать свой вес.

Грецкие орехи очень полезны для кожи, она станет гладкой и эластичной, если регулярно включать продукт в рацион.

Как для взрослых, так и для детей орехи имеют очень широкий спектр действия. Они улучшают умственную деятельность, оказывают эффективность при комплексном лечении анемии, поскольку в них высока концентрация железа. Орехи наделены противопаразитарными свойствами, способствуют укреплению иммунитета, улучшают работу ЖКТ, предотвращая запоры.

Орехи снижают уровень сахара в крови, поэтому их употребление в умеренном количестве полезно людям, страдающим сахарным диабетом.





Вред и возможные риски употребления грецких орехов

Несмотря на то, что орехи очень полезны, все же существуют противопоказания для их применения. Главное условие при их употреблении – соблюдать баланс и умеренность. В противном случае велик риск получить вместо стройности прямо противоположный эффект – проблемы с лишним весом. Также избыточное употребление грецких орехов может привести к таким негативным последствиям:

нарушения в работе головного мозга, почек, печени;

переедание грецких орехов может вызвать образование холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Избегать употребления данного продукта следует людям, имеющим следующие противопоказания:

Заболевания щитовидной железы – в этом случае усвоение йода организмом может быть замедлено или блокировано благодаря наличию в грецких орехах определенных веществ.

Язва желудка или двенадцатиперстной кишки – при их наличии высок риск обострений.

Наличие аллергии на грецкие орехи. В этом случае при их употреблении могут проявляться такие реакции как проблемы с дыханием, высыпания на коже, отек гортани и даже анафилактический шок.

Хронические воспалительные заболевания желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, ЖКТ.

Подагра.

Избыточный вес.





Подведем итог

Теперь вы знаете о пользе и вреде грецких орехов для организма, о том, на какие моменты обращать внимание, чтобы не вызвать негативных последствий для своего здоровья. Помните, что главное подходить с умом к употреблению этого продукта, соблюдать умеренность и не допускать переедания. Грамотный подход к этому вопросу поможет вам достичь максимально положительного результата.