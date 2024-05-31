Лечение защемления седалищного нерва: методы и советы

Защемление седалищного нерва или ишиас считается одним из самых болезненных неврологических расстройств. Оно значительно ухудшает качество жизни, не позволяя больным выполнять некоторые даже базовые действия. Клео.ру предлагает разобраться с причинами защемления седалищного нерва, и какие методы лечения существуют.

Причины и симптомы защемления седалищного нерва

Седалищный нерв является самым большим в человеческом организме. Он берет начало от позвоночника в области поясницы и заканчивается в районе пальцев ног. При сдавливании и раздражении нерва болевые ощущения могут распространяться по всей длине – от крестца до стопы.

Как правило, защемление седалищного нерва происходит из-за нарушений в организме, связанных с позвоночником. В числе самых распространенных причин присутствуют:

Грыжа, протрузия и деформация межпозвоночного диска . Они давят на нервные окончания, вызывая острые боли области нижней части спины, ягодицы и далее по бедру и голени.

. Они давят на нервные окончания, вызывая острые боли области нижней части спины, ягодицы и далее по бедру и голени. Травмы нижней части позвоночника и таза . Физические повреждения тоже могут стать причиной болей в ноге, сдавливая и повреждая нерв.

. Физические повреждения тоже могут стать причиной болей в ноге, сдавливая и повреждая нерв. Остеохондроз, спондилоартроз и другие патологии в строении позвоночника.

и другие патологии в строении позвоночника. Заболевания инфекционного характера и попадание некоторых токсинов в организм. Такие причины могут провоцировать воспаление седалищного нерва.

и попадание некоторых токсинов в организм. Такие причины могут провоцировать воспаление седалищного нерва. Сахарный диабет, подагра . Такие недуги приводят к нарушению обмена веществ и появлению патологий, вызывающих в дальнейшем ишиас.

. Такие недуги приводят к нарушению обмена веществ и появлению патологий, вызывающих в дальнейшем ишиас. Опухоли . Новообразования в районе позвоночника может сдавливать нервные окончания и вызывать сильные боли по всей длине нерва.

. Новообразования в районе позвоночника может сдавливать нервные окончания и вызывать сильные боли по всей длине нерва. Чрезмерные физические нагрузки, переохлаждение. Эти причины могут вызвать воспалительные процессы.

При определенных состояниях риск появления ишиаса увеличивается. Так, при лишнем весе и малоподвижном образе жизни, а также в период беременности и при работе с тяжестями ускоряются дегенеративные процессы позвоночника. Некоторые неврологи заявляют, что боль может развиваться и в результате психологических проблем: стрессы, сильные переживания и страхи приводят к выделению кортизола, который вызывает спазм мышц.

В зависимости от стадии и повреждения нерва, симптоматика заболевания может меняться – от небольшого дискомфорта при длительном сидении или стоянии, до жгучих болей по всей ноге. Боль уменьшается при ходьбе и в лежачем положении в разгрузочных позах для поясницы. Седалищный нерв отвечает за чувствительность кожи и напряжение мышц, поэтому болевые ощущения могут сопровождаться и другими симптомами:

Онемение и покалывание на коже ноги.

Слабость мышц – становиться сложнее сгибать и разгибать ногу в колене и в голеностопном суставе.

При длительном заболевании – заметные перемены в походке, «усыхание» конечностей.

Симптомы зависят от того, где происходит защемление и какие функции нерва затронуты.





Консервативные методы лечения

Так как большинство симптомов защемления седалищного нерва могут провоцировать и другими заболеваниями, консультация невропатолога является необходимой. Только специалист сможет правильно обследовать пациента, определить причину и методы лечения, а также перенаправит к другому врачу, если в этом есть необходимость. Самодиагностика и самолечение могут усугубить проблему и привести к очень тяжелым последствиям.

Лекарственная терапия

Медикаментозное лечение седалищного нерва начинают после проведения диагностики (рентген, компьютерная и магнитно-резонансная томография), выявления причин ишиаса и его очага. Врач может прописать такие группы препаратов:

Обезболивающие и нестероидные противовоспалительные средства – помогают снять боль и воспаление.

Миорелаксанты – расслабляют мышцы, снимают спазм.

Кортикостероиды – помогают уменьшить воспаление вокруг нерва.

В зависимости от сложности ситуации и необходимости, врач может внести изменения в перечень препаратов.





Физиотерапия

Этот этап лечения направлен на улучшение кровообращения, уменьшения отечности зоны поражения нерва, снятия воспалительных процессов и расслабление мышц. К физиотерапии переходят после того, как удалось купировать боль и восстановить активность. В зависимости от ситуации могут применяться следующие методы:

Воздействие лазером высокой интенсивности . Уменьшает боль, снимает отек и воспаление.

. Уменьшает боль, снимает отек и воспаление. Ударно-волновая терапия . Снимает мышечный спазм в точках, недоступных для простого массажа.

. Снимает мышечный спазм в точках, недоступных для простого массажа. Электротерапия . Воздействие током тоже может улучшить кровообращение и повысить чувствительность нервной системы.

. Воздействие током тоже может улучшить кровообращение и повысить чувствительность нервной системы. Терапия теплом . Расслабляет мышцы.

. Расслабляет мышцы. Массажи. В зависимости от характера сдавливания, могут назначить лечебный, точечный или баночный массаж.





Лечебная физическая культура

После снятия боли и завершения острой фазы очень важно не допустить повторения ситуации. Комплекс физических упражнений и занятий подбирается индивидуально для каждого пациента. Специалист оценивает характер заболевания и возможности человека, разрабатывает доступную программу.

Главная цель лечебной физкультуры – не повторить обострения заболевания. Правильно подобранные упражнения помогут улучшить кровообращение проблемных зон, укрепить мышцы и полностью восстановить функции нижних конечностей. Комплекс занятий на ранних стадиях может дополняться массажами для более быстрого восстановления активности.

Очень важно выполнять назначенные процедуры регулярно. В противном случае защемление седалищного нерва будет повторяться, но с большими последствиями для здоровья.

Домашние и альтернативные методы

Медикаментозное лечение является эффективным способом лечения седалищного нерва. Но не всегда нужно ограничиваться только приемом лекарств. Существуют и альтернативные способы справиться с болью:

Акупунктура . Китайская практика помогает воздействовать на мышцы, убирая спазмы.

. Китайская практика помогает воздействовать на мышцы, убирая спазмы. Упражнения . Определенные позы из йоги (например, Адхо Мукха Шванасана) способствуют вытяжению мышц ног.

. Определенные позы из йоги (например, Адхо Мукха Шванасана) способствуют вытяжению мышц ног. Компрессы и грелки . В первые 2-3 дня снять боль помогает холод. После ослабления симптомов следует прикладывать тепло, чтобы улучшить кровоток.

. В первые 2-3 дня снять боль помогает холод. После ослабления симптомов следует прикладывать тепло, чтобы улучшить кровоток. Правильная осанка . Принимая правильную позу сидя, можно уменьшить нагрузку на позвоночник и снизить риски защемления.

. Принимая правильную позу сидя, можно уменьшить нагрузку на позвоночник и снизить риски защемления. Удобный сон. Старайтесь спать на спине, подложив под колени подушку. Такая поза разгрузит позвоночник.

Перед применением народных средств и практик следует проконсультироваться с лечащим врачом. Важно, чтобы альтернативный подход помогал в лечении, а не вредил ему.





Хирургическое лечение

В самых сложных случаях невролог может направить пациента к хирургу. Такой метод лечения назначается, когда:

консервативный поход не дал результатов в течение продолжительного времени;

боль усиливается, не давая заниматься даже повседневными делами;

наблюдается прогрессирующая частичная или полная потеря функций мышц ноги.

Как правило, назначаются такие виды операций:

Микродискэктомия – удаление части диска вместе с грыжей, сдавливающей нервные окончания.

Ламинэктомия – удаление части позвонка, чтобы освободить пространство для спинного мозга и некоторых нервов.

Фораминотомия – расширение межпозвонковых отверстий для снятия давления на нервы.

Хирургическое вмешательство является крайней мерой и назначается, если другие варианты уже исчерпаны.





Подведем итог

Защемление седалищного нерва – это крайне болезненное и опасное неврологическое расстройство. При несвоевременном лечении можно частично или полностью утратить функцию ноги, а единственным решением станет хирургическое вмешательство.