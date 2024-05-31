Лечение защемления седалищного нерва: методы и советы

Защемление седалищного нерва или ишиас считается одним из самых болезненных неврологических расстройств. Оно значительно ухудшает качество жизни, не позволяя больным выполнять некоторые даже базовые действия. Клео.ру предлагает разобраться с причинами защемления седалищного нерва, и какие методы лечения существуют.
Причины и симптомы защемления седалищного нерва
Седалищный нерв является самым большим в человеческом организме. Он берет начало от позвоночника в области поясницы и заканчивается в районе пальцев ног. При сдавливании и раздражении нерва болевые ощущения могут распространяться по всей длине – от крестца до стопы.
Как правило, защемление седалищного нерва происходит из-за нарушений в организме, связанных с позвоночником. В числе самых распространенных причин присутствуют:
- Грыжа, протрузия и деформация межпозвоночного диска. Они давят на нервные окончания, вызывая острые боли области нижней части спины, ягодицы и далее по бедру и голени.
- Травмы нижней части позвоночника и таза. Физические повреждения тоже могут стать причиной болей в ноге, сдавливая и повреждая нерв.
- Остеохондроз, спондилоартроз и другие патологии в строении позвоночника.
- Заболевания инфекционного характера и попадание некоторых токсинов в организм. Такие причины могут провоцировать воспаление седалищного нерва.
- Сахарный диабет, подагра. Такие недуги приводят к нарушению обмена веществ и появлению патологий, вызывающих в дальнейшем ишиас.
- Опухоли. Новообразования в районе позвоночника может сдавливать нервные окончания и вызывать сильные боли по всей длине нерва.
- Чрезмерные физические нагрузки, переохлаждение. Эти причины могут вызвать воспалительные процессы.
При определенных состояниях риск появления ишиаса увеличивается. Так, при лишнем весе и малоподвижном образе жизни, а также в период беременности и при работе с тяжестями ускоряются дегенеративные процессы позвоночника. Некоторые неврологи заявляют, что боль может развиваться и в результате психологических проблем: стрессы, сильные переживания и страхи приводят к выделению кортизола, который вызывает спазм мышц.
В зависимости от стадии и повреждения нерва, симптоматика заболевания может меняться – от небольшого дискомфорта при длительном сидении или стоянии, до жгучих болей по всей ноге. Боль уменьшается при ходьбе и в лежачем положении в разгрузочных позах для поясницы. Седалищный нерв отвечает за чувствительность кожи и напряжение мышц, поэтому болевые ощущения могут сопровождаться и другими симптомами:
- Онемение и покалывание на коже ноги.
- Слабость мышц – становиться сложнее сгибать и разгибать ногу в колене и в голеностопном суставе.
- При длительном заболевании – заметные перемены в походке, «усыхание» конечностей.
Симптомы зависят от того, где происходит защемление и какие функции нерва затронуты.
Консервативные методы лечения
Так как большинство симптомов защемления седалищного нерва могут провоцировать и другими заболеваниями, консультация невропатолога является необходимой. Только специалист сможет правильно обследовать пациента, определить причину и методы лечения, а также перенаправит к другому врачу, если в этом есть необходимость. Самодиагностика и самолечение могут усугубить проблему и привести к очень тяжелым последствиям.
Лекарственная терапия
Медикаментозное лечение седалищного нерва начинают после проведения диагностики (рентген, компьютерная и магнитно-резонансная томография), выявления причин ишиаса и его очага. Врач может прописать такие группы препаратов:
- Обезболивающие и нестероидные противовоспалительные средства – помогают снять боль и воспаление.
- Миорелаксанты – расслабляют мышцы, снимают спазм.
- Кортикостероиды – помогают уменьшить воспаление вокруг нерва.
В зависимости от сложности ситуации и необходимости, врач может внести изменения в перечень препаратов.
Физиотерапия
Этот этап лечения направлен на улучшение кровообращения, уменьшения отечности зоны поражения нерва, снятия воспалительных процессов и расслабление мышц. К физиотерапии переходят после того, как удалось купировать боль и восстановить активность. В зависимости от ситуации могут применяться следующие методы:
- Воздействие лазером высокой интенсивности. Уменьшает боль, снимает отек и воспаление.
- Ударно-волновая терапия. Снимает мышечный спазм в точках, недоступных для простого массажа.
- Электротерапия. Воздействие током тоже может улучшить кровообращение и повысить чувствительность нервной системы.
- Терапия теплом. Расслабляет мышцы.
- Массажи. В зависимости от характера сдавливания, могут назначить лечебный, точечный или баночный массаж.
Лечебная физическая культура
После снятия боли и завершения острой фазы очень важно не допустить повторения ситуации. Комплекс физических упражнений и занятий подбирается индивидуально для каждого пациента. Специалист оценивает характер заболевания и возможности человека, разрабатывает доступную программу.
Главная цель лечебной физкультуры – не повторить обострения заболевания. Правильно подобранные упражнения помогут улучшить кровообращение проблемных зон, укрепить мышцы и полностью восстановить функции нижних конечностей. Комплекс занятий на ранних стадиях может дополняться массажами для более быстрого восстановления активности.
Очень важно выполнять назначенные процедуры регулярно. В противном случае защемление седалищного нерва будет повторяться, но с большими последствиями для здоровья.
Домашние и альтернативные методы
Медикаментозное лечение является эффективным способом лечения седалищного нерва. Но не всегда нужно ограничиваться только приемом лекарств. Существуют и альтернативные способы справиться с болью:
- Акупунктура. Китайская практика помогает воздействовать на мышцы, убирая спазмы.
- Упражнения. Определенные позы из йоги (например, Адхо Мукха Шванасана) способствуют вытяжению мышц ног.
- Компрессы и грелки. В первые 2-3 дня снять боль помогает холод. После ослабления симптомов следует прикладывать тепло, чтобы улучшить кровоток.
- Правильная осанка. Принимая правильную позу сидя, можно уменьшить нагрузку на позвоночник и снизить риски защемления.
- Удобный сон. Старайтесь спать на спине, подложив под колени подушку. Такая поза разгрузит позвоночник.
Перед применением народных средств и практик следует проконсультироваться с лечащим врачом. Важно, чтобы альтернативный подход помогал в лечении, а не вредил ему.
Хирургическое лечение
В самых сложных случаях невролог может направить пациента к хирургу. Такой метод лечения назначается, когда:
- консервативный поход не дал результатов в течение продолжительного времени;
- боль усиливается, не давая заниматься даже повседневными делами;
- наблюдается прогрессирующая частичная или полная потеря функций мышц ноги.
Как правило, назначаются такие виды операций:
- Микродискэктомия – удаление части диска вместе с грыжей, сдавливающей нервные окончания.
- Ламинэктомия – удаление части позвонка, чтобы освободить пространство для спинного мозга и некоторых нервов.
- Фораминотомия – расширение межпозвонковых отверстий для снятия давления на нервы.
Хирургическое вмешательство является крайней мерой и назначается, если другие варианты уже исчерпаны.
Подведем итог
Защемление седалищного нерва – это крайне болезненное и опасное неврологическое расстройство. При несвоевременном лечении можно частично или полностью утратить функцию ноги, а единственным решением станет хирургическое вмешательство.